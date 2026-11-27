“หนุ่ม กรรชัย” บุกโรงพัก ลงบันทึกประจำวัน หลังรับเงิน 1 ล้านคืนจาก “กัน จอมพลัง”
“หนุ่ม กรรชัย” เดินทางไป สน.พหลโยธิน เพื่อลงบันทึกประจำวัน หลังรับเงิน 1 ล้านบาท คืนจาก “กัน จอมพลัง” พร้อมแจ้งจับเพจ ปล่อยสเตตเมนต์ส่วนตัว
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 “หนุ่ม กรรชัย” เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน และพนักงานสอบสวน เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หลังได้รับเงินโอนคืนจำนวน 1 ล้านบาท จากนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง”
สืบเนื่องจากช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายกัณฐัศว์เข้าให้ปากคำในฐานะพยานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ พร้อมเปิดเผยว่าได้โอนเงินคืนให้หนุ่ม กรรชัย จำนวน 1 ล้านบาท โดยแสดงสลิปการโอนจากบัญชีส่วนตัวเป็นหลักฐาน
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยผ่านรายการ “โหนกระแส” ว่าได้รับยอดเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเมื่อเวลา 14.21 น. พร้อมระบุว่าแท้จริงแล้วไม่ได้ต้องการเงินคืน แต่เมื่ออีกฝ่ายโอนกลับมาแล้ว ก็จะพิจารณานำไปส่งต่อช่วยเหลือผู้ยากไร้รายอื่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนจำเป็นต้องเข้าลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพื่อปกป้องตนเอง เนื่องจากนายกัณฐัศว์ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมยืนยันชัดเจนว่าจะไม่นำเงินก้อนนี้ไปใช้ส่วนตัวแน่นอน
นอกจากนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในการเข้าพบตำรวจ สน.พหลโยธิน ครั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังได้แจ้งความดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊กที่นำภาพรายการเดินบัญชี (Statement) ส่วนตัวของตนไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย