แฟนเพลงช็อก! มือกีตาร์วงดัง เสียชีวิต ในวัย 65 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็งมาหลายปี
แฟนเพลงช็อก! “แอนดี้ เทย์เลอร์” มือกีตาร์วงดัง Duran Duran เสียชีวิตแล้ว ในวัย 65 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็งมาหลายปี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 (ตามเวลาในประเทศไทย) อินสตาแกรมของวง duranduran ได้โพสต์ภาพของ Andy Taylor (แอนดี้ เทย์เลอร์) มือกีตาร์ของวง พร้อมแจ้งข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเขาในวัย 65 ปี หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมานานหลายปี ระบุว่า
“ในแถลงการณ์ร่วมจากครอบครัวและอดีตเพื่อนร่วมวง Duran Duran ประกาศในวันนี้ว่า มือกีตาร์ แอนดี้ เทย์เลอร์ (Andy Taylor) สามี พ่อ และคุณปู่ผู้เป็นที่รัก ได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างยาวนานและกล้าหาญ ด้วยวัย 65 ปี แอนดี้ จากไปอย่างสงบที่บ้านพัก ท่ามกลางครอบครัวที่รายล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา”
ในนามของครอบครัว เทรซี (Tracey) ภรรยาของแอนดี้ กล่าวคำไว้อาลัย ระบุว่า “สำหรับคนทั้งโลก แอนดี้คือมือกีตาร์ผู้ยอดเยี่ยม แต่สำหรับพวกเรา เขาคือสามีที่แสนวิเศษ พ่อที่เปี่ยมด้วยความรัก และคุณปู่ที่ภาคภูมิใจที่สุด เขาคือเสาหลักของครอบครัวเรา แม้ดนตรีจะนำพาประสบการณ์อันน่าทึ่งมากมายมาให้ แต่ครอบครัวมาก่อนเสมอ ไม่มีสิ่งใดทำให้เขามีความสุขได้มากไปกว่าการที่พวกเราทุกคนได้อยู่พร้อมหน้ากัน และไม่ว่าดนตรีจะพาเขาเดินทางไปไกลแค่ไหน หัวใจของเขาก็อยู่ที่บ้านเสมอ
แอนดี้เผชิญหน้ากับช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง เขายอมแพ้ไม่เป็น สู้จนถึงวาระสุดท้าย และไม่เคยสูญเสียความรักในการใช้ชีวิต ความเมตตาและกำลังใจที่แฟนเพลงจากทั่วโลกมอบให้ตลอดช่วงเวลาที่เขาป่วย ได้สร้างความอบอุ่นใจและความเข้มแข็งให้แก่เขาอย่างมหาศาล ซึ่งพวกเราจะซาบซึ้งใจในสิ่งนี้ตลอดไป
แอนดี้รับรู้มาโดยตลอดว่าเขาเป็นที่รักมากเพียงใด และนั่นทำให้พวกเราอุ่นใจขึ้นมาก พวกเราจะคิดถึงเขาในทุก ๆ วัน”
ในส่วนของสมาชิกวง Duran Duran ก็ได้มีการกล่าวอาลัยต่อการจากไปของมือกีตาร์ระดับตำนานของพวกเขาเช่นกัน ระบุว่า “แอนดี้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเรื่องราวของเรา นับตั้งแต่วินาทีที่เขาเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังเมืองเบอร์มิงแฮมพร้อมกีตาร์คู่ใจและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในสิ่งที่พวกเราจะเป็นได้ เขานำพาไฟแห่งความมุ่งมั่นและท่วงท่าอันสง่างามที่ไม่อาจลบเลือนมาสู่ดนตรีของเรา เสียงกีตาร์ของเขาขับเคลื่อนบทเพลงที่พาพวกเราเดินทางไปทั่วโลก และด้วยอารมณ์ขันหน้านิ่งอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานกับมุมมองชีวิตที่ไม่อ่อนไหวเกินเหตุและตรงไปตรงมาอย่างน่าทึ่ง เขาช่วยให้พวกเรายังคงติดดิน และมอบความเฉียบคมให้แก่วงตลอดช่วงเวลาอันแสนพิเศษที่ตามมา
การได้กลับมาร่วมทำเพลงกับเขาอีกครั้งตอนที่สมาชิกดั้งเดิมทั้ง 5 คนกลับมารวมตัวกันในช่วงต้นยุค 2000 และช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันทั้งบนเวทีและในห้องอัด มีความหมายอย่างยิ่งใหญ่ต่อพวกเราทุกคน ตอนที่พวกเราได้รับการจารึกชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศร็อกแอนด์โรล (Rock & Roll Hall of Fame) ในปี 2022 แอนดี้ป่วยเกินกว่าจะมาร่วมงานได้ แต่ถ้อยคำของเขาในค่ำคืนนั้นได้ย้ำเตือนให้ทุกคนเห็นถึงความเข้มแข็งและสายสัมพันธ์ที่พวกเรามีร่วมกัน
แอนดี้เผชิญหน้ากับอาการป่วยด้วยความกล้าหาญ ความซื่อตรง และความสง่างามอย่างน่าทึ่ง
พวกเราขอส่งกำลังใจไปยัง เทรซี ภรรยาของเขา ลูก ๆ ทั้ง 4 คน ได้แก่ จอร์จินา (Georgina), อิซาเบลลา (Isabella), เบธานี (Bethany) และ แอนดรูว์ (Andrew) รวมถึง อัลบี (Albie) หลานชายของเขา ทุกคนต่างรักแอนดีอย่างสุดซึ้ง และพวกเราขอความกรุณาให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งนี้ ทางครอบครัวขอความร่วมมือในการร่วมบริจาคเงินในนามของแอนดีให้แก่องค์กร Prostate Cancer UK ผ่านทางเว็บไซต์ prostatecanceruk.org แทนการมอบดอกไม้ไว้อาลัย
ด้วยรักจาก ไซมอน (Simon), จอห์น (John), นิก (Nick) และ โรเจอร์ (Roger)”
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อ้างอิงจาก : IG duranduran