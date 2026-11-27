เดือด ‘ก้อง ห้วยไร่’ หวงเงิน 1.6 ล้าน ‘กัน จอมพลัง’ โต้ คืนไม่ได้ เพราะเอาไปช่วยเหยื่อแล้ว
กัน จอมพลัง แจงสาเหตุโอนเงิน 1.6 ล้านบาทคืน ‘ก้อง ห้วยไร่’ ทันทีไม่ได้ ชี้เงินเข้ามูลนิธิและจ่ายช่วยญาติเหยื่อตึก สตง. ถล่มไปแล้ว ต่างจากเคส ‘หนุ่ม กรรชัย’ โอนเข้าบัญชีส่วนตัว
จากกรณี ก้อง ห้วยไร่ หรือ อัครเดช ยอดจำปา นักร้องคนดัง ชมรายการโหนกระแสแล้วเห็นว่า กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โชว์สลิปโอนเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาทคืนให้ หนุ่ม กรรชัย เพื่อความสบายใจ ฝั่งนักร้องคนดังเกิดความไม่สบายใจจึงอยากขอเงินบริจาคจำนวน 1,685,732.87 บาทคืน เพื่อนำไปให้กับบ้านเด็กกำพร้า 16 แห่งใน 16 จังหวัด
ก่อนหน้านี้ก้องนำทิปหน้าเวทีจากแฟนเพลงมอบให้มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่ม
หลังจาก กัน จอมพลัง ชี้แจงเส้นทางการเงินของมูลนิธิฯ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะพยานแล้ว เขาออกมาให้สัมภาษณ์กรณีนี้ ระบุว่า ในส่วนของเอกสารทางนักร้องคนดังได้มีการจัดส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินที่ ก้อง ห้วยไร่ นำมามอบให้ได้กระจายส่งต่อไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด
ในส่วนของลูกบุญธรรมของ ก้อง ห้วยไร่ ทางตนมีหลักฐานสลิปโอนเงินยืนยันอย่างชัดเจนว่า เงินที่ก้อง ห้วยไร่ มอบให้นั้นได้ส่งไปถึงตัวลูกบุญธรรมจริง ๆ
อย่างไรก็ตาม กัน จอมพลัง ระบุว่า จะมีการติดต่อ ก้อง ห้วยไร่ เพื่อสอบถามถึงความต้องการและเจตจำนงอีกครั้ง เนื่องจากเงินดังกล่าวได้ถูกส่งมอบไปถึงญาติผู้เสียชีวิตแล้ว หากมีเจตจำนงประสงค์จะดำเนินการอย่างไร ต้องนำเรื่องเข้าปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการในส่วนไหนและอย่างไรได้บ้าง
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสที่มีหลายฝ่าย รวมถึงกรณีของคนอื่น ๆ ที่อยากได้เงินคืนเนื่องจากความไม่สบายใจนั้น กัน จอมพลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นการคืนเงิน โดยยกกรณีของหนุ่ม กรรชัย ว่า การที่ตนโอนเงินคืนพี่หนุ่มไปก่อนหน้านี้นั้น เป็นเพราะเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินส่วนตัวที่พี่หนุ่มเคยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวจึงมีอำนาจตัดสินใจโอนคืนได้ทันที
แต่ในส่วนของการคืนเงินของมูลนิธิฯ มีความแตกต่างกัน เนื่องจากมูลนิธิเป็นองค์กรที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน แม้ตนจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ แต่ไม่สามารถตัดสินใจโอนคืนได้ทันที ต้องพูดคุยกับทีมกฎหมายและตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของทางมูลนิธิก่อน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว หากผู้ที่ให้เงินมาต้องการเรียกคืนจะต้องมีแนวทางหรือขั้นตอนตามระเบียบอย่างไรบ้าง
สำหรับประชาชนหรือผู้บริจาครายอื่น ๆ ที่ต้องการขอรับเงินบริจาคคืนนั้น กัน จอมพลัง ระบุว่าเบื้องต้นจะต้องตรวจสอบระเบียบของมูลนิธิและตรวจเช็กก่อนว่าเป็นบัญชีประเภทใด เนื่องจากเงินขององค์กรหรือมูลนิธิต้องยึดตามข้อบังคับและกฎหมายเป็นหลัก