ปลด “กัน จอมพลัง” พ้นตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน เผยแพร่ข้อความระบุว่า “ปลด กัน จอมพลัง พ้น ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ” โดยหมายถึง นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง นักเคลื่อนไหวช่วยเหลือสังคม ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2568
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 กัน จอมพลัง เคยเผยแพร่หนังสือคำสั่งสภาทนายความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อยืนยันว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความจริง โดยคำสั่งลงนามโดย นายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ และมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
การเปิดเผยหนังสือแต่งตั้งในเวลานั้นเกิดขึ้นหลัง นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม หรือทนายรอน ตั้งคำถามผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการสวมเครื่องแบบปกติขาวของกัน จอมพลัง ว่ามีตำแหน่งหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้สวมเครื่องแบบลักษณะดังกล่าวหรือไม่
ต่อมา กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงว่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความตั้งแต่ปี 2568 แต่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะ เพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว พร้อมยืนยันว่าตนมีสิทธิสวมเครื่องแบบปกติขาวในงานพิธีที่ไปร่วม และที่ผ่านมาได้ประสานจัดหาทนายความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด หลังเพจบิ๊กเกรียนเผยแพร่ข่าวการปลดจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความ จึงต้องติดตามคำชี้แจงจากสภาทนายความและกัน จอมพลัง เพื่อยืนยันรายละเอียดของคำสั่งและสาเหตุการพ้นตำแหน่งต่อไป
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ข้อมูลจาก : บิ๊กเกรียน