งงทั้งโซเชียล! ฝรั่งมาเที่ยวไทย ทำไมมีแผลที่ขาเต็มไปหมด ก่อนเฉลยสาเหตุที่แท้จริง
งงทั้งโซเชียล! ต่างชาติสงสัย ฝรั่งมาเที่ยวไทย แต่ทำไมมีผ้าพันแผลพันที่ขาเต็มไปหมด ก่อนชาวเน็ตเฉลยสาเหตุที่แท้จริง
ชาวเน็ตพากันไขปริศนาสุดฮา หลังผู้ใช้แอปพลิเคชัน X รายหนึ่งโพสต์คลิปตั้งข้อสังเกตนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไทย ที่เดินผ่านไปมาหลายคนดันมีรอยช้ำหรือผ้าพันแผลแปะอยู่ที่ขาเหมือนกันแทบทุกคน จนเจ้าตัวอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า “I wanted to know why almost every tourist in Thailand has a bruise on their leg.” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “ฉันอยากรู้ว่าทำไมนักท่องเที่ยวแทบทุกคนในประเทศไทยถึงมีแผลที่ขากันนะ”
งานนี้ชาวเน็ตทั้งไทยและเทศไม่ปล่อยให้สงสัยนาน รีบแห่เข้ามาคอมเมนต์เฉลยสาเหตุกันเพียบ หลายคนชี้เป้าไปที่การเช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือสกูตเตอร์ขี่เที่ยวในไทย ทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่คุ้นชินกับการขี่รถสองล้อมาก่อน สุดท้ายจึงพลาดล้มจนได้แผลกลับไป
อีกส่วนหนึ่งเข้ามาไขความกระจ่างแบบเห็นภาพว่า รอยแผลเหล่านั้นมักเกิดจากท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะสายชิลที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วนั่งซ้อนท้าย พอก้าวลงรถไม่ทันระวัง ขาจึงไปนาบเข้ากับท่อร้อนๆ จนเกิดรอยไหม้ ถึงขั้นมีคนนำภาพแผลมาเทียบกับท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ให้ดูกันชัดๆ เลยทีเดียว
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