Ren Protocol คืออะไร รู้จักซอฟต์แวร์คริปโต ของ “ไท่หยาง ซาง” ขายจนร่ำรวย
รู้จัก Ren Protocol ซอฟต์แวร์เชื่อมบล็อกเชน ผลงานของไท่หยาง ซาง ตั้งแต่การสร้าง renBTC การขายทีมให้ Alameda จนถึงสถานะปัจจุบัน
ซอฟต์แวร์ “Ren Protocol” คนไทยเพิ่งได้ยินชื่อ หลัง “ไท่หยาง ซาง” (Taiyang Zhang) สามีของ “ไอเดียร์ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกมาชี้แจงว่า ตนประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว ก่อนขายกิจการไปเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน เป็นที่มาของทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คำถามตามมาคือ Ren Protocol เป็นซอฟต์แวร์อะไร เหตุใดจึงมีมูลค่ามหาศาล ข้อมูลสาธารณะยืนยันเรื่องการขายกิจการได้มากน้อยเพียงใด
Ren Protocol ไม่ใช่แอป แต่เป็นสะพานเชื่อมบล็อกเชน
Ren Protocol ไม่ใช่โปรแกรมที่ผู้ใช้ทั่วไปดาวน์โหลดมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์เหมือนโปรแกรมสำนักงานหรือแอปแต่งภาพ แต่เป็น “โปรโตคอล” หรือชุดซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเชื่อมสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างบล็อกเชนหลายเครือข่าย
ปัญหาที่ Ren ต้องการแก้คือ สินทรัพย์บนบล็อกเชนหนึ่งไม่สามารถย้ายไปใช้งานบนอีกบล็อกเชนได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น Bitcoin ทำงานอยู่บนเครือข่าย Bitcoin ขณะที่แอปการเงินแบบกระจายศูนย์จำนวนมากทำงานอยู่บน Ethereum ทั้งสองเครือข่ายเปรียบเสมือนเกาะที่ใช้ถนนและกฎจราจรคนละระบบ
Ren จึงถูกสร้างให้เป็นเสมือนสะพานระหว่างเกาะเหล่านั้น ช่วยให้ผู้ถือ Bitcoin นำมูลค่าของเหรียญไปใช้งานในระบบการเงินบน Ethereum ได้ โดยไม่ต้องขาย Bitcoin เป็นสกุลเงินอื่นก่อน
เอกสารของ Ren อธิบายว่า RenVM เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายที่เชื่อมบล็อกเชนเข้าด้วยกัน เมื่อนำบล็อกเชนใหม่มาเชื่อมกับระบบ เครือข่ายนั้นก็สามารถติดต่อกับบล็อกเชนอื่นที่รองรับอยู่แล้วได้ทันที
RenVM, RenBridge และ REN ต่างกันอย่างไร
ชื่อหลายชื่อภายในโครงการอาจทำให้คนทั่วไปสับสน แต่สามารถแยกได้ดังนี้
|ชื่อ
|หน้าที่
|Ren Protocol
|ชื่อของระบบและโครงการโดยรวม
|RenVM
|เครื่องยนต์หรือเครือข่ายที่ประมวลผลการโอนสินทรัพย์ข้ามบล็อกเชน
|RenBridge
|หน้าเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ส่งสินทรัพย์ผ่าน RenVM
|REN
|โทเคนประจำระบบ ใช้วางเป็นหลักประกันในการเปิดโหนด
|renBTC
|ตัวแทนของ Bitcoin ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานบน Ethereum
RenVM จึงเป็นหัวใจสำคัญ ส่วน RenBridge เป็นเหมือนหน้าต่างให้ผู้ใช้กดใช้งานระบบโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง
Bitcoin ไม่ได้เดินข้ามเครือข่ายจริง
แม้จะเรียกกันว่า “โอน Bitcoin ไป Ethereum” แต่ในทางเทคนิค Bitcoin ไม่ได้กระโดดออกจากบล็อกเชนเดิม กระบวนการทำงานใช้วิธีล็อกเหรียญต้นฉบับไว้ แล้วสร้างเหรียญตัวแทนบนอีกเครือข่ายหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องการนำ Bitcoin จำนวน 1 BTC ไปใช้งานบน Ethereum ระบบจะทำงานตามลำดับดังนี้
1. ผู้ใช้ส่ง 1 BTC ไปยังที่อยู่ซึ่ง RenVM กำหนด
2. RenVM รอให้ธุรกรรมได้รับการยืนยันบนเครือข่าย Bitcoin
3. ระบบสร้างลายเซ็นดิจิทัลเพื่ออนุญาตให้ผลิต renBTC บน Ethereum
4. ผู้ใช้ได้รับ renBTC ในอัตราใกล้เคียง 1 ต่อ 1 หลังหักค่าธรรมเนียม
5. ผู้ใช้สามารถนำ renBTC ไปซื้อขาย ฝากรับผลตอบแทน หรือใช้เป็นหลักประกันในแอป DeFi ได้
หากต้องการนำ Bitcoin กลับ ผู้ใช้จะต้องทำลายหรือ “เบิร์น” renBTC จากนั้น RenVM จึงปล่อย Bitcoin ต้นฉบับจากที่เก็บไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้กำหนด เอกสารสำหรับนักพัฒนาของ Ren เรียกขั้นตอนนี้ว่า การล็อกหรือเผาสินทรัพย์บนเครือข่ายต้นทาง ก่อนสร้างหรือปล่อยสินทรัพย์บนเครือข่ายปลายทาง
ใครเป็นคนเก็บ Bitcoin เอาไว้
สิ่งที่ทำให้ Ren แตกต่างจากบริการรับฝากสินทรัพย์แบบดั้งเดิม คือความพยายามลดการพึ่งพาบริษัทหรือผู้ดูแลเพียงรายเดียว
RenVM ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Darknode ช่วยกันตรวจสอบธุรกรรมและจัดการกุญแจดิจิทัล ผู้ที่ต้องการเปิด Darknode ต้องนำโทเคน REN จำนวน 100,000 เหรียญมาวางเป็นหลักประกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจไม่ให้ประพฤติมิชอบ
ระบบยังใช้เทคโนโลยี Secure Multi-Party Computation หรือ MPC แบ่งข้อมูลลับออกเป็นหลายส่วน ทำให้ไม่มีโหนดใดถือกุญแจส่วนตัวฉบับสมบูรณ์เพียงลำพัง การลงนามธุรกรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อโหนดจำนวนหนึ่งร่วมกันอนุมัติ
พูดง่าย ๆ คือ แทนที่จะฝากกุญแจห้องนิรภัยไว้กับคนคนเดียว Ren พยายามแบ่งชิ้นส่วนของกุญแจให้คนหลายคนช่วยกันดูแล ห้องจะเปิดได้เมื่อมีคนจำนวนมากพอประกอบกุญแจร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม การออกแบบให้กระจายศูนย์ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีไม่มีความเสี่ยง สะพานเชื่อมบล็อกเชนต้องดูแลสินทรัพย์จริงจำนวนมาก หากระบบลงนามผิดพลาด โค้ดมีช่องโหว่ หรือผู้ควบคุมเครือข่ายรวมอำนาจกันได้ ความเสียหายอาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้ทั้งหมด
เริ่มต้นจากตลาดซื้อขายลับ Republic Protocol
Ren ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นสะพานบล็อกเชนโดยตรง ไท่หยาง ซาง และ Loong Wang ร่วมพัฒนาโครงการในปี 2560 ภายใต้ชื่อ Republic Protocol
เอกสารไวต์เปเปอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2560 ระบุว่า Republic Protocol ถูกออกแบบเป็นตลาดซื้อขายแบบ Dark Pool ซึ่งเปิดให้นักลงทุนรายใหญ่ส่งคำสั่งซื้อขายคริปโตโดยไม่เปิดเผยราคาและปริมาณล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาคนอื่นเห็นคำสั่งใหญ่แล้วรีบซื้อหรือขายตัดหน้า
ต่อมาในปี 2562 โครงการเปลี่ยนชื่อเป็น Ren และขยายเทคโนโลยีเบื้องหลังให้รองรับการเชื่อมบล็อกเชนหลายเครือข่าย จากเดิมที่เน้นจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบปกปิดข้อมูล
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 RenVM เปิดให้บริการบนเครือข่ายหลัก ผู้ที่มีโทเคน REN จำนวน 100,000 เหรียญ คอมพิวเตอร์ และความรู้ทางเทคนิค สามารถเข้าร่วมเปิด Darknode ได้
ทีม Ren ระบุในเวลาต่อมาว่า Ren 1.0 เคยประมวลผลธุรกรรมข้ามบล็อกเชนสะสมประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยหลายแสนล้านบาท ตัวเลขนี้เป็นมูลค่าธุรกรรมที่ระบบประมวลผล ไม่ใช่รายได้หรือกำไรของบริษัท
Ren ถูกขายให้ Alameda จริงหรือไม่
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไท่หยาง ซาง ประกาศว่า ทีมพัฒนา Ren จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Alameda Research บริษัทซื้อขายคริปโตที่ก่อตั้งโดยแซม แบงก์แมน-ฟรีด และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแพลตฟอร์ม FTX
ประกาศของไท่หยางใช้ถ้อยคำว่า ทีมพัฒนา Ren “จะเข้าร่วมกับ Alameda” เพื่อพัฒนาระบบต่อ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อบล็อกเชน Solana
สื่อคริปโต The Block รายงานดีลดังกล่าวว่าเป็นการ “acquihire” หมายถึงการซื้อหรือรับกิจการโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ทีมงานและเทคโนโลยี ขณะที่ Ren Foundation ระบุภายหลังว่า Alameda ได้เข้าซื้อทีมพัฒนาดั้งเดิมของ Ren
ดังนั้น คำชี้แจงที่ว่า Ren ถูกขายไปเมื่อประมาณ 5 ปีก่อนสอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์ในปี 2564 แต่ข้อมูลสาธารณะไม่ได้เปิดเผยมูลค่าซื้อขาย รูปแบบการจ่ายเงิน จำนวนโทเคน หรือสัดส่วนทรัพย์สินที่ผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละคนได้รับ
ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลเปิดสามารถยืนยันได้ว่ามีดีลระหว่าง Ren กับ Alameda แต่ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าเงินจากดีลดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด หรือเป็นที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดตามที่มีการกล่าวอ้าง การตรวจสอบส่วนนั้นต้องอาศัยสัญญาซื้อขาย เอกสารภาษี รายการเดินบัญชี และหลักฐานการถือครองสินทรัพย์
จุดเปลี่ยนหลัง FTX และ Alameda ล้ม
เดือนพฤศจิกายน 2565 FTX และ Alameda Research เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ส่งผลให้ Ren สูญเสียแหล่งเงินสนับสนุน ทีมพัฒนาจึงประกาศยุติ Ren 1.0 และแนะนำให้ผู้ถือสินทรัพย์ที่สร้างผ่านระบบ เช่น renBTC รีบนำกลับไปแลกเป็นเหรียญต้นฉบับ
ทีม Ren ระบุว่าจะปิดการสร้างสินทรัพย์ใหม่ก่อน เปิดให้ผู้ใช้เผาเหรียญตัวแทนเพื่อนำสินทรัพย์กลับ และปิด Ren 1.0 หลังจากนั้นประมาณ 30 วัน พร้อมเร่งพัฒนา Ren 2.0 ซึ่งตั้งเป้าให้เป็นระบบโอเพนซอร์สที่ชุมชนควบคุมเอง
ปี 2566 ชุมชนจัดตั้ง Ren Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในหมู่เกาะเคย์แมน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา Ren รุ่นใหม่ โดยประกาศว่ามูลนิธิจะพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่จะไม่เป็นผู้ควบคุมเครือข่ายเอง
ณ เดือนพฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ทางการของ Ren แสดงเพียงข้อความสั้น ๆ ว่า “A new Ren” และข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่า Ren 2.0 เปิดเครือข่ายหลักให้ใช้งานเต็มรูปแบบแล้ว ดังนั้น ไม่ควรเข้าใจว่า RenBridge และ RenVM รุ่นเดิมยังเปิดให้ใช้งานตามปกติเหมือนช่วงปี 2563–2564
Ren Protocol มีคุณค่าตรงไหน
คุณค่าของ Ren ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเว็บไซต์ แต่อยู่ที่การแก้โจทย์ยากของวงการบล็อกเชน นั่นคือทำอย่างไรให้สินทรัพย์จากหลายเครือข่ายใช้งานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมอบอำนาจควบคุมทั้งหมดให้บริษัทเพียงแห่งเดียว
Ren Protocol จึงเป็นทั้งซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชุดสัญญาอัจฉริยะ และระบบเศรษฐกิจที่ใช้โทเคน REN เป็นแรงจูงใจ การสร้างระบบระดับนี้ต้องอาศัยความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ระบบกระจายศูนย์ การเข้ารหัส และเศรษฐศาสตร์ของคริปโตพร้อมกัน
ผลงานดังกล่าวทำให้ทีมของไท่หยาง ซาง ได้รับความสนใจจาก Alameda Research ในช่วงที่ธุรกิจ DeFi กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ประวัติของ Ren ยังแสดงให้เห็นอีกด้านว่า แม้ซอฟต์แวร์จะถูกออกแบบให้กระจายศูนย์ หากเงินทุนและการพัฒนายังผูกกับบริษัทใหญ่เพียงรายเดียว เมื่อบริษัทนั้นล้ม ระบบทั้งหมดก็อาจต้องหยุดตามไปด้วย
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