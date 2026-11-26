“อับดุลลาห์ มูนีร์” เลขาฯ BRN วัย 75 ปี เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยอาการหัวใจวาย
สื่อมาเลเซียเผย “อับดุลลาห์ มูนีร์” เลขาธิการอาสุโสวัย 75 ปี เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยอาการหัวใจวาย เร่งประสานสถานทูตอินโดฯ รับร่างประกอบพิธีฝัง
สื่อของประเทศมาเลเซีย รายงานว่า ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธเรียกร้องเอกราชที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในภาคใต้ของไทย ยืนยันว่า “อับดุลลาห์ มูนีร์” หรือ อุสตาส อับดุล มูนีร์ เลขาธิการใหญ่วัย 75 ปี เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลสุลต่าน อับดุล ฮาลิม เมืองสุไหงปัตตานี รัฐเกดะห์ เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
แกนนำระดับสูงของ BRN ที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยกับสำนักข่าว Utusan Malaysia ว่า อับดุลลาห์เกิดอาการหัวใจวายที่บ้านพักในพื้นที่ติกัม บาตู รัฐเกดะห์ ก่อนที่คนใกล้ชิดจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เขาถือเป็นผู้นำสูงสุดที่รับผิดชอบการต่อสู้ทั้งหมดของขบวนการ หลังขึ้นดำรงตำแหน่งแทน อุสตาส มัต ลาดิน เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน และเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่กับกลุ่มมานานและอาวุโสที่สุด
ปัจจุบันร่างของอับดุลเลาะห์ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงปัตตานี ภายใต้การดูแลของสถานทูตอินโดนีเซีย เนื่องจากในการเดินทางเข้ามาเลเซียครั้งที่สอง เขาใช้หนังสือเดินทางของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เขาจากไปโดยมีภรรยาชาวอินโดนีเซียและลูกชายอีก 2 คนอยู่เบื้องหลัง
สำหรับประวัติส่วนตัว อับดุลลาห์มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มศาสนาที่มีชื่อเสียงเมื่อปี 2536 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ต่อมาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เขาจึงเดินทางเข้ามาเลเซียด้วยหนังสือเดินทางไทย ก่อนข้ามต่อไปยังอินโดนีเซียผ่านทางเกาะบาตัม
เมื่ออยู่ในอินโดนีเซีย เขาได้แต่งงานกับหญิงสาวจากเมืองตาซิกมาลายา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบันดุง จนได้รับสัญชาติและหนังสือเดินทางอินโดนีเซีย หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเข้ามาเลเซียอีกครั้ง พร้อมยื่นขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (PLKS) และย้ายมาพำนักอยู่ในพื้นที่ติกัม บาตู มานานกว่า 10 ปี
แม้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (PLKS) จะหมดอายุนานแล้ว แต่เนื่องจากใช้หนังสือเดินทางอินโดนีเซียในการเข้าประเทศ สถานทูตอินโดนีเซียจึงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจัดการร่าง ขณะนี้แกนนำระดับสูงของ BRN กำลังประสานงานกับทางการอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีฝังที่ติกัม บาตู ในวันพรุ่งนี้
ที่มา: Utusan Malaysia
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