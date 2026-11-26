สุกี้ตี๋น้อย เผยผลตรวจจุดดำบนชีส ยัน ไม่ใช่เชื้อรา ส่งคืนโรงงานเดนมาร์ก 2 ตู้คอนเทรนเนอร์
สุกี้ตี๋น้อย เผยผลตรวจจุดดำบนชีส ยัน “ไม่ใช่เชื้อรา” แค่รอยไหม้ กินได้ไม่อันตราย แต่ไม่เสิร์ฟ! ส่งคืนโรงงานเดนมาร์ก 2 ตู้คอนเทรนเนอร์
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีลูกค้าพบ จุดดำบนชีสสุกี้ตี๋น้อย จึงเกิดความกังวลว่าเป็นเชื้อราหรือไม่ ซึ่งทางสุกี้ตี๋น้อย หลังทราบปัญหาดังกล่าวก็ได้รีบดำเนินการส่งตรวจในทันที โดยนำชิ้นชีสที่มีจุดดำไปเพาะเชื้อ 7-10 วัน เพื่อนำผลตรวจจากแล็ปออกมายืนยันความสบายใจให้แก่ผู้บริโภค
ล่าสุด 25 พ.ย. 69 เพจเฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย ได้ออกมาแถลงความคืบหน้าหลังส่งชีสที่มีจุดสีดำกลับไปยังโรงงานผลิตชีสที่ประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้ทางโรงงานส่งตรวจเพาะเชื้ออย่างละเอียด ซึ่งผลการตรวจล่าสุดออกมาแล้ว ยืนยันว่า “ไม่ใช่เชื้อรา” แต่เกิดจากเครื่องตัดชีสใช้งานมานานเกินไป จึงเกิดความร้อนที่ใบมีด เมื่อสัมผัสลงผิวลักษณะอ่อนนุ่ม จึงเกิดเป็นรอยไหม้ขึ้น
“เนื่องจากคุณลูกค้าที่ไปทานชีสตี๋น้อย ได้เจอจุดสีดำที่ตัวชีส เมื่อ 1-2 สัปดาห์ก่อน
ทางตี๋น้อยไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งไปยังบริษัทฯ ที่ผลิตชีสที่ประเทศเดนมาร์ก & ส่งตัวอย่างชีสที่มีรอยจุดดำจำนวนหนึ่ง ให้บริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. ให้ช่วยรีบตรวจสอบจุดดำบนตัวชีส
ซึ่งทางบริษัทฯ ที่ผลิตชีสประเทศเดนมาร์ก ได้ตรวจสอบแล้วจุดสีดำบนชีส เกิดจาก ตัวมีดที่ตัดชีสใช้งานในระยะยาวนานจึงเกิดความร้อนที่ใบมีดทำให้เมื่อไปตัดสัมผัสชีส ซึ่งมีผิวลักษณะอ่อนนุ่ม จึงทำให้เกิดรอยไหม้ได้
ผู้ผลิตชีส จะแก้ไขดังนี้
1. ใช้งานเครื่องจักรตัดชีสให้อยู่ในระยะเวลาไม่นานเกินไป ที่จะทำไห้เกิดใบมีดร้อนได้
2. ตรวจสอบคัดแยกตัวชีสให้ละเอียดรอบคอบขึ้นก่อนบรรจุถุงส่งออก
ผลการเพาะเชื้อตรวจชีสตี๋น้อย ของบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
วิธีการตรวจเชื้อ นำชีสที่มีจุดดำไปเพาะเชื้อเป็นเวลา 7-10 วัน
ผลตรวจสอบออกมา “ไม่ใช่เชื้อรา””
ต่อมาทาง สุกี้ตี๋น้อย ยังได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ทำการส่งคืนชีสทั้งหมด 2 ตู้คอนเทรนเนอร์ที่ส่งมาถึงเมืองไทยแล้วแต่ยังอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง กลับคืนให้โรงงานผลิตชีสที่ประเทศเดนมาร์กทั้งหมด ส่วนชีสที่อยู่ในคลังแล้ว จะทำการนำออกมาคัดแยกชีสที่มีจุดดำออกทั้ง 100% ก่อนกระจายสินค้าสู่สาขา พร้อมยืนยันว่า จุดดำที่เกิดขึ้นบนชีสนั้นไม่ใช่เชื้อรา เป็นเพียงรอยไหม้ สามารถรับประทานได้ แต่ทางร้านไม่นำเสิร์ฟให้ลูกค้าแน่นอน
“จากปัญหาบนชีสมีจุดดำ เมื่อ 1-2 สัปดาห์ก่อน สุกี้ตี๋น้อยได้เร่งประสานงานกับผู้ผลิตต่างประเทศ โดยทีมโรงงานจากประเทศเดนมาร์ก และทีม Global Quality Assurance (Global QA) รวม 8 คน ได้เดินทางมายังประเทศไทยระหว่างวันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2569
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 พี่เฟิร์นและทีมงานสุกี้ตี๋น้อย ได้ร่วมกับทีมผู้ผลิตและทีมงานด้านคุณภาพ เข้าตรวจสอบชีส ณ คลังสินค้า พร้อมประชุมหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
ผลตรวจสอบ
1. มีจุดดำบนชีสปะปนมาจริง
2. เกิดจากการเสียดสีใบมีดตัดชีสเป็นเวลานานจึงเกิดความร้อนทำให้เกิดรอยไหม้
3. ไม่ใช่เชื้อรา
การจัดการ & ดำเนินการ
1. ส่งคืนชีส จำนวน 2 ตู้คอนเทรนเนอร์ ที่ส่งถึงเมืองไทยแล้ว (ท่าเรือแหลมฉบัง)
2. สินค้าที่อยู่ในคลังให้นำมาคัดแยกเอาชีสที่มีจุดดำออก 100%
ผลสรุป
ชีสมีจุดดำ รอยไหม้ ชีสจุดดำ ไม่ใช่เชื้อรา กินได้ ไม่อันตราย ไม่ควร กิน ไม่ควร นำออกมาเสิร์ฟ”
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อ้างอิงจาก : FB สุกี้ตี๋น้อย