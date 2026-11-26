ชาวนาคอยเก้อ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท 2569/70 เลื่อนไม่มีกำหนด
ชาวนาทั่วประเทศกว่า 4.5 ล้านครัวเรือน ต้องรอเงินช่วยเหลือรอบใหม่นานขึ้นอีก หลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เลื่อนการประชุมที่เดิมนัดไว้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ออกไปแบบยังไม่มีวันใหม่
แหล่งข่าวใน นบข. เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์แจ้งเลื่อนการประชุมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การประชุมครั้งนี้มีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน วาระที่เกษตรกรรอฟังมากที่สุดคือมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิตปี 2569/70 จนถึงเวลาที่เผยแพร่ข่าวนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้แถลงเหตุผลของการเลื่อนหรือกำหนดวันประชุมใหม่ต่อสาธารณะ
ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือชาวนาแล้วส่งต่อให้ นบข. ตัดสิน ข้อเสนอแรกคือเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน หรือได้สูงสุด 10,000 บาท อีกข้อเสนอคือหั่นอัตราลงเหลือไร่ละ 500 บาท โดยคงเพดาน 10 ไร่ไว้เท่าเดิม ทำให้แต่ละครัวเรือนได้สูงสุด 5,000 บาท
สาเหตุที่มีตัวเลือก 500 บาทโผล่ขึ้นมาเพราะรัฐบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ส่วนแหล่งเงินสำหรับโครงการ กระทรวงการคลังพิจารณากรอบการใช้เงินไว้แล้ว
นอกจากเงินรายไร่ ที่ประชุมยังต้องพิจารณาโครงการเสริมสร้างเสถียรภาพด้านราคาและการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ซึ่งอนุกรรมการปรับชื่อให้ครอบคลุมทั้งการพยุงราคาและการยกระดับคุณภาพข้าว หลักการคือรัฐกำหนดราคาอ้างอิงข้าวเปลือก 5 ชนิด หากราคาตลาดต่ำกว่าเกณฑ์ รัฐจะชดเชยส่วนต่างให้ครึ่งหนึ่ง หรือ 50% ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ราคาอ้างอิงที่เสนอมีรายละเอียดดังนี้
ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ ตันละ 16,000 บาท
ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,500 บาท
ข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท
ข้าวปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท
ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท
ทั้งนี้ ตัวเลขทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอ ยังไม่มีมาตรการใดได้รับอนุมัติ ต่อให้ นบข. เคาะแล้ว เรื่องยังต้องชงเข้าคณะรัฐมนตรีอีกรอบ ก่อนจะกำหนดวันโอนเงินได้
การเลื่อนเคาะเงินช่วยเหลือชาวนา ไม่ใช่ครั้งแรกของปี ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน 2569 กรมการข้าวเคยแจ้งเลื่อนการประชุมอนุกรรมการด้านการผลิต ซึ่งนัดไว้วันที่ 10 กันยายน ออกไปไม่มีกำหนดเช่นกัน ฝั่งผู้นำกลุ่มชาวนาในเวลานั้นชี้แจงว่าเป็นการเลื่อนครั้งที่สอง พร้อมเรียกร้องให้ทางราชการแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะข้าวนาปีกำลังทยอยออกสู่ตลาด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องการเลื่อนประชุมยังมาจากแหล่งข่าวใน นบข. และยังไม่มีประกาศทางการจากกระทรวงพาณิชย์ ท้ายที่สุด ชาวนาที่รอเงินช่วยเหลือควรติดตามวันประชุมใหม่กับรายละเอียดสิทธิจากช่องทางทางการของกระทรวงพาณิชย์และ ธ.ก.ส. เท่านั้น
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