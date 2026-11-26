ประกันสังคม แจงเหตุ ตัดสิทธิ ธนพงษ์ ชี้พบหลักฐานใหม่ ยืนยันไม่กลั่นแกล้ง
สำนักงานประกันสังคมชี้แจงปมตัดสิทธิ ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน แม้เคยเป็นบอร์ดมาแล้ว 1 สมัย ระบุครั้งก่อนเจ้าตัวแจ้งถูกไล่ออกเพราะขาดงาน แต่รอบนี้ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจากนายจ้าง ยืนยันมติเอกฉันท์ พร้อมเลื่อนผู้ได้คะแนนอันดับ 8 ขึ้นแทน รอครบกำหนดคัดค้าน 3 ธ.ค. 69
สำนักงานประกันสังคมระบุว่า ภายหลังมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านคุณสมบัติของธนพงษ์ กกต.ประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน ก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ธนพงษ์ขาดคุณสมบัติตามระเบียบการเลือกตั้งข้อ 23 (8) ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครที่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานรัฐหรือสถานประกอบการเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับข้อสงสัยว่า เหตุใดธนพงษ์จึงถูกตัดสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งที่เคยได้รับการรับรองคุณสมบัติและดำรงตำแหน่งกรรมการประกันสังคมมาแล้ว 1 สมัย จากการเลือกตั้งปี 2566 สำนักงานประกันสังคมอธิบายว่า ในการตรวจสอบครั้งก่อน ธนพงษ์ได้ชี้แจงว่าตนถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากขาดงาน และไม่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นนี้ จึงไม่มีข้อมูลหรือเหตุอันควรให้ตรวจสอบต่อ
แต่การพิจารณาครั้งล่าสุดแตกต่างออกไป เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้รับเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติมจากนายจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยงานไม่เคยได้รับมาก่อน กกต.ประกันสังคมจึงนำมาประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติของธนพงษ์อีกครั้ง ก่อนมีมติให้ตัดสิทธิ
ส่วนการแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ประกอบระเบียบการเลือกตั้งข้อ 51 กำหนดให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง โดยผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนต้องมีครบ 7 คนตามที่กฎหมายกำหนด
เมื่อตัดสิทธิธนพงษ์ จึงต้องเลื่อนผู้สมัครที่ได้รับคะแนนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน ซึ่งคือ นายจตุรงค์ ไพรสิงห์ จากทีมประกันสังคมชัดเจน ผู้ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 8 จำนวน 23,041 คะแนน แต่ยังไม่สามารถเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งครบทั้ง 7 คนได้ทันที เนื่องจากต้องเปิดโอกาสให้มีการยื่นคัดค้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาใหม่
สำนักงานประกันสังคมระบุว่า ระยะเวลายื่นคัดค้านจะสิ้นสุดในวันที่ 3 ธันวาคม 2569 จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการครบกำหนดก่อนเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง พร้อมยืนยันว่าจะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคมทันทีหลังการแต่งตั้งแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของธนพงษ์ยึดข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเป็นสำคัญ ไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง เมื่อได้รับคำร้องคัดค้านพร้อมหลักฐานเพิ่มเติม จึงต้องตรวจสอบตามขั้นตอน เพื่อให้การเลือกตั้งมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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