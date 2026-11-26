สามี สส.ไอเดียร์ ทำอาชีพอะไร? แจงที่มา 2 พันล้าน จ่อฟ้องอาญา ‘โรม’ ปมสแกมเมอร์
สส.ไอเดียร์ เผยสามี ‘ไทหยาง ซาง’ ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ แจงที่มาทรัพย์สิน 2 พันล้าน พร้อมยื่นหลักฐานฟ้องอาญา ‘รังสิมันต์ โรม’ ปมกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์
ไขข้อสงสัยเรื่องอาชีพของ “ไทหยาง ซาง” สามีของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “สส.ไอเดียร์” ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ไอเดียร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยแพร่คำชี้แจงจากสามีที่ตอบทุกคำถามทั้งเรื่องการทำงาน ที่มาของทรัพย์สิน และกรณีดำเนินคดีอาญากับนายรังสิมันต์ โรม
“วันนี้ คุณไทหยาง ซาง ได้ฝากข้อความถึงทุกท่านผ่านทางดิฉัน โดยขอให้ดิฉันเผยแพร่ข้อความของเขาตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ ผมได้ยื่นพยานหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญากับนายรังสิมันต์ โรม จากการกระทำที่ผมเชื่อว่าเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาต่อตัวผม
นายรังสิมันต์ได้กล่าวหาว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาใด ๆ และไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศใดแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีอาญา
ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ อาชีพของผมคือการพัฒนาซอฟต์แวร์
ผมเริ่มทำงานด้านนี้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขณะที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ประวัติการทำงานที่ผ่านมาของผมเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะมาโดยตลอด ทุกท่านสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่าน Google
ผมเป็นพลเมืองออสเตรเลีย เกิดและเติบโตที่ประเทศออสเตรเลีย พ่อและแม่ของผมก็เป็นพลเมืองออสเตรเลียเช่นเดียวกัน ทั้งสองทำงานหนักและประกอบอาชีพด้วยความสุจริต อุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อสังคมและประเทศ โดยทั้งคู่ทำงานเป็นข้าราชการในกระทรวงการคลังของประเทศออสเตรเลีย
ตัวผมเองก็ประกอบอาชีพและหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตเช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2560 ผมอายุ 20 ปี ผมตัดสินใจย้ายไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยความสนใจและความหลงใหลในเทคโนโลยี สิงคโปร์เป็นประเทศที่เปิดกว้างสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการพัฒนานวัตกรรมเป็นอย่างมาก
จนถึงวันนี้ ผมยังคงรู้สึกขอบคุณประเทศสิงคโปร์ที่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มคนหนึ่งอย่างผมได้เข้าไปใช้ชีวิต ทำงาน และทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสิงคโปร์ ผมทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์
จนกระทั่งวันหนึ่ง ซอฟต์แวร์ที่ผมพัฒนาขึ้นประสบความสำเร็จอย่างที่ผมเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีชื่อว่า Ren Protocol เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อและโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Blockchain Infrastructure)
ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ที่ถือครอง Bitcoin สามารถนำสินทรัพย์ของตนไปใช้งานบนเครือข่ายบล็อกเชนของ Ethereum ได้
Ren Protocol ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในฐานะเทคโนโลยีสำหรับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามเครือข่ายบล็อกเชน (Cross-Chain Asset Transfers) ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูง
จากความสำเร็จดังกล่าว หนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของซอฟต์แวร์ที่ผมพัฒนาขึ้น และในปี พ.ศ. 2564 ได้ยื่นข้อเสนอซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าวจากผมด้วยมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท
ผมตัดสินใจตอบรับข้อเสนอนั้น โดยขายซอฟต์แวร์และกิจการทั้งหมด พร้อมทั้งให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ย้ายไปร่วมงานกับผู้ซื้อ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว
ทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่ผมยังอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอย่างที่หลายท่านทราบ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบกำกับดูแลที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยผมได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย
และนั่นคือที่มาหลักของทรัพย์สินที่ผมมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลจากการทำงานหนักและความพยายามของผมตลอดหลายปีที่ผ่านมา
เฉลยแล้ว ‘ไทหยาง ซาง’ ทำอาชีพอะไร?
แล้วทุกวันนี้ผมทำอะไร?
หลังจากที่ผมขายซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปแล้ว ผมจึงได้พบกับภรรยาของผม และต่อมาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ผมยังคงทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างจริงจัง รวมถึงลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย
ปัจจุบัน สิ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology โดยมีงานหลักที่ผมกำลังดำเนินการอยู่สองด้าน
ด้านแรก คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการค้นคว้าและค้นพบยารักษาโรคชนิดใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาและวิเคราะห์องค์ประกอบของอะตอมและโมเลกุลที่มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน
สำหรับงานด้านนี้ ผมเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทและรวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้
อีกด้านหนึ่ง คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถจำลองพฤติกรรมและปฏิกิริยาระหว่างสารเคมี โมเลกุล และอะตอม ภายใต้สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์นี้จะทำหน้าที่เสมือนเครื่องจำลองที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถประเมินได้ตั้งแต่ระยะแรกของการพัฒนายาว่า สารหรือโมเลกุลที่ค้นพบมีแนวโน้มที่จะออกฤทธิ์ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการทดลองที่ใช้เวลานานและมีความซับซ้อนสำหรับทุกทางเลือกตั้งแต่ต้น
เทคโนโลยีลักษณะนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการวิจัย ทำให้นักวิจัยสามารถศึกษาทางเลือกได้มากขึ้น และคัดเลือกสารที่มีศักยภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เข้มงวดในปัจจุบัน
ในส่วนของงานด้านนี้ ทีมงานของผมได้พัฒนาเครื่องจำลองทางเคมีควอนตัม (Quantum Chemistry Simulator) ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก และได้รับรางวัล Gordon Bell Prize ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับนานาชาติในสาขาการประมวลผลสมรรถนะสูง (High-Performance Computing) จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘รางวัลโนเบลแห่งวงการซูเปอร์คอมพิวติ้ง’
รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมการประมวลผลสมรรถนะสูง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ผมหวังว่าจะมีโอกาสนำความคืบหน้าของงานเหล่านี้มาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติมในอนาคต เมื่อแต่ละโครงการมีความคืบหน้ามากขึ้น และเมื่อผมสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยไม่กระทบต่อการรักษาความลับทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท”
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