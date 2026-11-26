ประวัติ จตุรงค์ ไพรสิงห์ ได้ 2.3 หมื่นคะแนน ขึ้นบอร์ดประกันสังคมแทน ธนพงษ์ ที่ได้เกือบล้าน
เปิดประวัติ จตุรงค์ ไพรสิงห์ หัวหน้าทีมประกันสังคมชัดเจน อดีตบอร์ดประกันสังคมชุดที่ 14 ได้คะแนนเลือกตั้ง 23,041 คะแนน ก่อนเลื่อนขึ้นแทน ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน หลังถูก กกต.ประกันสังคมตัดสิทธิ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 นายจตุรงค์ ไพรสิงห์ หัวหน้าทีมประกันสังคมชัดเจน ได้รับการเลื่อนรายชื่อขึ้นมาแทน นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนจากทีมประกันสังคมก้าวหน้า หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน หรือ กกต.ประกันสังคม มีมติตัดสิทธิธนพงษ์ เนื่องจากวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามระเบียบการเลือกตั้งข้อ 23 (8)
ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ธนพงษ์ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 906,714 คะแนน ขณะที่จตุรงค์ ผู้สมัครหมายเลข 5 จากทีมประกันสังคมชัดเจน ได้รับ 23,041 คะแนน อยู่ในอันดับ 8 และไม่ได้รับเลือกตั้งในรอบแรก ก่อนมีการเลื่อนลำดับขึ้นมาแทนภายหลังธนพงษ์ถูกตัดสิทธิ
สำหรับประวัติของจตุรงค์ ไพรสิงห์ ตามประกาศรายชื่อผู้สมัครของสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ระบุว่า มีอายุ 45 ปี มีภูมิลำเนาตามทะเบียนอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
จตุรงค์มีบทบาทในขบวนการแรงงานไทย โดยดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนจากเครือข่ายคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย รวมถึงสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรแรงงานที่ทำงานด้านสิทธิของลูกจ้างและสวัสดิการแรงงาน
เส้นทางในบอร์ดประกันสังคมเริ่มจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ผู้ประกันตนเลือกผู้แทนของตัวเองโดยตรง ผลการเลือกตั้งทำให้จตุรงค์ได้อันดับ 7 และเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ไม่ได้สังกัดทีมประกันสังคมก้าวหน้าในบรรดาผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนทั้ง 7 คน
ต่อมาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงแรงงานออกคำสั่งแต่งตั้งจตุรงค์เป็นกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนชุดที่ 14 ร่วมกับกรรมการอีก 6 คนจากทีมประกันสังคมก้าวหน้า โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน การพิจารณาสิทธิประโยชน์ และนโยบายประกันสังคม
ระหว่างดำรงตำแหน่ง จตุรงค์มีบทบาทในประเด็นการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพ โดยเฉพาะข้อเสนอช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งอาจได้รับเงินบำนาญลดลงหลังเปลี่ยนจากมาตรา 33 เนื่องจากสูตรเดิมคำนวณจากฐานค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
มติเอกฉันท์ กกต.สปส. ตัดสิทธิ ธนพงษ์ ทีมประกันสังคมก้าวหน้า พ้นบอร์ดประกันสังคม
ในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวชายขอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 จตุรงค์สนับสนุนหลักการปรับสูตรคำนวณบำนาญเพื่อแก้ปัญหาความเสียเปรียบของผู้ประกันตนมาตรา 39 แต่กังวลว่าการใช้สูตรใหม่อาจทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 บางกลุ่มได้รับเงินลดลง จึงเสนอให้มีมาตรการชดเชยสำหรับผู้เสียประโยชน์
อีกประเด็นที่เคยออกมาให้ความเห็นคือการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคม โดยตั้งคำถามถึงค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การจัดทำปฏิทิน และงบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเสนอให้เปิดเผยรายละเอียดการใช้งบประมาณและตรวจสอบผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น
สำหรับการเลือกตั้งปี 2569 จตุรงค์กลับมาลงสมัครอีกครั้งในฐานะหัวหน้าทีมประกันสังคมชัดเจน ซึ่งเปิดตัวผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนครบ 7 คน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ภายใต้แนวคิด เงินชัด สิทธิชัด บำนาญชัด โดยมีนโยบายทั้งการเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารกองทุน ปรับปรุงระบบบำนาญ พัฒนาสิทธิแม่และเด็ก รวมถึงสิทธิของคนพิการ
นอกจากนี้ ยังเสนอนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้เป็นสถานพยาบาลต้นแบบที่สามารถควบคุมคุณภาพและค่ารักษาได้ รวมถึงแนวคิดจัดตั้งธนาคารสำหรับผู้ประกันตน เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ
ด้านเทคโนโลยี จตุรงค์เสนอให้ต่อยอดแอปพลิเคชัน SSO Plus ที่มีอยู่แล้ว แทนการใช้งบประมาณสร้างแอปพลิเคชันใหม่ โดยต้องการให้ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ ยื่นคำร้อง และติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้สะดวกขึ้น พร้อมนำระบบ AI มาช่วยตอบคำถามและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนเรื่องสูตรบำนาญ CARE จตุรงค์ให้สัมภาษณ์มติชนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ว่า เห็นด้วยกับหลักการปรับสูตรคำนวณบำนาญ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ประกันตนบางกลุ่มเสียประโยชน์ และควรเปิดทางให้เลือกสูตรคำนวณที่ได้รับเงินบำนาญสูงกว่าได้
การกลับเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เป็นผลจากการเลื่อนลำดับผู้สมัครหลังธนพงษ์ถูกตัดสิทธิ โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้มีการคัดค้านรายชื่อที่เลื่อนขึ้นมาได้ภายใน 7 วัน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ทีมประกันสังคมก้าวหน้าไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิธนพงษ์ โดยยืนยันว่าการสิ้นสุดการจ้างงานในอดีตไม่ได้เกิดจากการทุจริตต่อหน้าที่ และเตรียมพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายเพื่อโต้แย้งคำวินิจฉัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ
- เปิดหมายเลข ผู้สมัคร ประกันสังคมก้าวหน้า เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.69
- รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง
ข้อมูลอ้างอิง