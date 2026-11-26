ก้อง ห้วยไร่ ทวงเงิน ‘กัน จอมพลัง’ ไม่สบายใจ อยากให้ลูกบ้านเด็กกำพร้า
ก้อง ห้วยไร่ ฝาก ‘หนุ่ม กรรชัย’ ทวงเงินคืนจาก ‘กัน จอมพลัง’ เพื่อส่งต่อให้ลูกที่บ้านเด็กกำพร้า 16 จังหวัด แห่งละ 1 แสนบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 “ก้อง ห้วยไร่” หรือ อัครเดช ยอดจำปา นักร้องคนดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระหว่างการออกอากาศรายการโหนกระแส เพื่อฝากพิธีกรคนดัง “หนุ่ม กรรชัย” ช่วยทวงเงินบริจาคคืนจาก “กัน จอมพลัง” หลังรู้สึกไม่สบายใจและอยากนำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าแทน
นักร้องหนุ่มระบุข้อความว่า “พี่หนุ่มครับ ฝากทวงกับพี่กันให้ผมหน่อยผมไม่สบายใจ โดยจะแบ่งโอนไปให้กับ 16 บ้านเด็กกำพร้า 16 จังหวัด จังหวัดละ 100,000 บาท พอจะเป็นไปได้มั้ยครับ ซึ่งเป็นลูก ๆ ผมเอง” พร้อมระบุรายชื่อทั้ง 16 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, ร้อยเอ็ด, ลพบุรี, นครพนม, อุบลราชธานี, อุดรธานี, หนองคาย, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, พิจิตร, เชียงใหม่, ชุมพร, เพชรบูรณ์, ภูเก็ต, น่าน และ เชียงราย
ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “แต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดไม่สบายใจ พี่กันบอกว่าสามารถทวงได้ แล้วผมก็เลยลองถามดูเฉย ๆ”
ก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง เดินทางเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะพยาน เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ และได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 1 ล้านบาทคืนให้ หนุ่ม กรรชัย เพื่อความสบายใจ แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายคงไม่อยากได้คืน แต่ต้องการคืนให้เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมต่อ ยืนยันว่าเงินที่พิธีกรคนดังบริจาคเข้ามาก่อนหน้านี้นำไปช่วยเหลือสังคมจริง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ก้อง ห้วยไร่ เดินทางไปดีเอสไอด้วยตัวเองพร้อมนำหลักฐานสลิปโอนเงินบริจาคจำนวน 1,685,732.87 บาท เข้าชี้แจง ซึ่งก้องโอนให้มูลนิธิเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งตรงกับวันเกิดของตัวเองพอดี เพราะตั้งใจทำบุญใหญ่เพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่ม
เงินส่วนใหญ่มาจากทิปหน้าเวทีที่แฟนเพลงมอบให้และฝากร่วมทำบุญ ซึ่งปกติเจ้าตัวจะมัดใส่ถุงใสแล้วส่งต่อ แต่ครั้งนี้ได้ขออนุญาตแฟนเพลงก่อนว่าจะนำเงินมาร่วมสมทบในโครงการนี้ เมื่อแฟนเพลงเห็นด้วยจึงโอนเงินทั้งหมดไป
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