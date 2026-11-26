มติเอกฉันท์ กกต.สปส. ตัดสิทธิ ธนพงษ์ ทีมประกันสังคมก้าวหน้า พ้นบอร์ดประกันสังคม
ปลัดกระทรวงแรงงานเผยผลประชุมมาราธอนกว่า 5 ชั่วโมง ชี้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 23(8) ทำให้ผู้ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดหลุดตำแหน่งทันที
คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน หรือ กกต.ประกันสังคม มีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสิทธิ นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจากทีมประกันสังคมก้าวหน้า พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ 23(8) ทั้งที่นายธนพงษ์เป็นผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้
มตินี้เกิดขึ้นภายหลังการประชุมพิจารณาคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธาน กกต.ประกันสังคม ทำหน้าที่ประธานการประชุม เริ่มหารือตั้งแต่เวลา 10.00 น. ใช้เวลายาวนานกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนเสร็จสิ้นในเวลา 15.00 น.
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ เปิดเผยหลังจบการประชุมว่า กกต.ประกันสังคม พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดจากฝ่ายผู้ร้อง รวมถึงเชิญนายธนพงษ์มาให้ข้อมูลชี้แจงแล้ว 3 ครั้ง ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้ ถือเป็นเหตุให้นายธนพงษ์ขาดคุณสมบัติตามข้อ 23(8) อย่างชัดเจน
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดย นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี เดินทางมาเฝ้ารอติดตามผลการประชุมที่กระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิด ก่อนหน้านี้ทางทีมได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ กกต.ประกันสังคม เร่งส่งรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งอีก 13 คนที่ไม่มีคำร้องคัดค้าน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามแต่งตั้ง โดยมองว่าไม่ควรชะลอการรับรองบอร์ดทั้งคณะเพราะมีกรณีร้องคัดค้านเพียงคนเดียว
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