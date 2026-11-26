แม่ค้ามาเลเซีย ไลฟ์ขายของในห้างค้าส่ง ไม่สน รปภ.เตือน ด่ากราด-บังคับขอโทษ
คนไทยเดือด! แม่ค้ามาเลเซีย ไลฟ์ขายของในห้างค้าส่งดัง ไม่สน รปภ.เตือน โชว์กร่างด่ากราด-บังคับขอโทษ ชาวเน็ตจี้ต้นสังกัดเทคแอ็กชันด่วน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ห้างค้าส่งชื่อดัง สาขา สาทร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 แม่ค้าชาวมาเลเซีย 2 ราย เข้าไปเดินไลฟ์สดขายสินค้าภายในห้างค้าส่งดังกล่าว ซึ่งระหว่างไลฟ์ได้มี รปภ. หญิงคนนึงเข้าไปตักเตือนว่าไม่สามารถเข้ามาไลฟ์ขายของเช่นนี้ได้ และรบกวนให้เก็บกล้อง แต่แม่ค้าชาวมาเลย์ 2 คนนี้กลับไม่รู้ร้อนรู้หนาวยังคงหยิบสินค้าขายต่อในไลฟ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น รวม ๆ แล้วร่วมชั่วโมงกว่า ๆ
จากนั้น 2 แม่ค้าชาวมาเลเซียจบไลฟ์ และเดินตรงดิ่งไปโวยวายที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า เรียกให้ผู้จัดการสาขาออกมาคุยแล้วบอกให้เรียก รปภ. หญิงคนดังกล่าวที่เข้ามาตักเตือนก่อนหน้านี้ออกมา โดยแสดงอาการไม่พอใจอย่างมากที่ถูก รปภ. ตักเตือน พร้อมอ้างว่า “รปภ. ผลักของที่ถืออยู่ในมือของเธอออก”
แม่ค้า 1 ใน 2 รายนี้ออกลูกโวยวายใหญ่โต ชี้หน้าด่าทอ รปภ. หญิงเป็นภาษาอังกฤษแบบรัว ๆ บางช่วงก็มีหลุดคำด่าเป็นภาษาจีนออกมาด้วย ทางด้านผู้จัดการสาขาก็ได้กล่าวขอโทษแทน แต่แม่ค้ามาเลเซียไม่ยอมจบ ต้องการให้ รปภ. หญิงมากล่าวขอโทษเธอให้ได้
จากนั้น รปภ.หญิง ก็ยอมขอโทษเพื่อให้เรื่องจบ และให้แม่ค้ามาเลเซียทั้ง 2 คนนี้จบเรื่องนี้ไปแต่โดยดี ซึ่งหลังจากที่ รปภ. ขอโทษเสร็จ แม่ค้า 2 คนนี้ก็เดินออกจากห้างฯ ไป แต่ระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้มีการถ่ายคลิป หรืออาจจะไลฟ์สดต่อ โดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในฝั่งตัวเองฝั่งเดียวให้คนในไลฟ์ฟัง พร้อมบอกว่า “เห็นคนมาไลฟ์หลายคนนะ แต่พวกนั้นพอ รปภ. มาเตือนก็ต้องรีบเก็บกล้องปิดไลฟ์ แต่พวกเราไม่ยอมปิดไง นี่คือสิทธิ์ของเรา เราเป็นลูกค้า”
คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันทั่วโลกออนไลน์และกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในสังคมประเทศไทย ชาวเน็ตต่างพากันถามหาการออกมาเทคแอคชั่นของห้างค้าส่งสินค้าชื่อดัง เนื่องจาก รปภ. หญิงได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎ แต่กลับถูกต่อว่าด่าทอลงโซเชียล และต้องการให้ทางบริษัทออกกฎป้องกันบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมาไลฟ์ขายของภายในห้างฯ
ล่าสุด 26 พ.ย. 69 มีรายงานเพิ่มเติมจากลูกเพจ ลุยจีน Luijeen ระบุว่า “ลูกเพจรายงานมาว่าล่าสุดเจ๊คนจีนมาเลย์ที่ด่ากราด รปภ.แมคโครไปเมื่อวานตอนนี้กำลังไลฟ์ขายของอยู่ห้างนี้ครับ พลเมืองดีแถวนั้นรบกวนแจ้งตำรวจท่องเที่ยวไปเยี่ยมหน่อย
คนไทยเราไม่ทิ้งกัน ถึงแม้คุณจะบล๊อคไอพีจากไทย เรามีคนไทยต่างแดนจำนวนมากพร้อมใส่ใจ
ปล. ทางห้างรู้เห็นมั้ยครับ ถ้าจ้างมา รบกวนไปดูวีรกรรมที่เจ๊แกทำในคอมเมนต์”
อ้างอิงจาก : FB ลุยจีน Luijeen