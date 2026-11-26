ปภ. ส่งแจ้งเตือนฉุกเฉิน ไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62 ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว
ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน ส่งข้อความเข้ามือถือประชาชนในพื้นที่ ไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62 เหตุเกิดช่วงบ่าย 2 โมง 51 นาที พร้อมแนะเลี่ยงเส้นทางรอบเขตพระโขนง
ช่วงบ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งข้อมูลเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันบางจาก ข้อความระบุชื่อผู้ส่งคือ BMA หรือกรุงเทพมหานคร โดยส่งเข้าระบบเมื่อเวลา 15.30 น.
รายละเอียดในข้อความระบุว่า เมื่อเวลา 14.51 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมัน ภายในซอยสุขุมวิท 62 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ทางหน่วยงานจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณซอยสุขุมวิท 62
สำหรับข้อความแจ้งเตือนลักษณะนี้ เป็นการส่งข้อมูลเร่งด่วนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินทางโทรศัพท์มือถือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบทันที
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