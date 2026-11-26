สื่อถึงอะไร? รองผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี โพสต์ “เมื่อหมดผลประโยชน์ ความสำคัญก็หมดไป”
สื่อถึงอะไร? รองผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี โพสต์ภาพระบุข้อความ “เมื่อหมดผลประโยชน์ ความสำคัญก็หมดไป” ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเป็นภาพที่มีข้อความระบุว่า “เมื่อฝนหยุด ร่มก็กลายเป็นภาระ เมื่อหมดผลประโยชน์ ความสำคัญก็หมดไป” โดยไม่ได้เขียนคำบรรยายประกอบ ทำให้ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีนัยแฝงถึงประเด็นใด
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ อาทิ “ทำเพื่อบ้านเกิด ..ได้มากน้อย ได้ทำแล้วถือว่าท่านได้ทำให้คนปราจีนแล้ว สู้ๆครับท่าน”
“ท่านจะเป็นคนที่สำคัญ และไม่หมดประโยชน์ อย่างแน่นอน ส่งกำลังใจให้ท่านเสมอค่ะ และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วทั้งหมดเพื่อประโยชน์คนเราปราจีนบุรีค่ะ พวกเราเห็นความตั้งใจของท่านค่ะ ตำแหน่งแค่หัวโขน การกระทำสำคัญกว่าค่ะ”
“หากคนปราจีนตั้งใจทำความดีเพื่อบ้านเกิด คิดดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกต้อง สิ่งที่กระทำนั้น สวรรค์ย่อมดลบันดาลให้ได้รับผลดีและความสุข หากไม่ได้ทำดีปฏิบัติดี ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดี โปรดเชื่อมั่นในความดี”
สำหรับประวัติ นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2511 อายุ 58 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษาและการอบรม
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 61 ปี พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 86 ปี พ.ศ. 2560
ประวัติการรับราชการ
- พ.ศ. 2537 ปลัดอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2538 เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2541 ปลัดอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2542 ปลัดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2545 ปลัดอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2546 นิติกรประจำที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2547 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2548 รักษาการในตำแหน่งป้องกันจังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2550 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2553 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- พ.ศ. 2555 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- พ.ศ. 2558 นายอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี และนายอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
- พ.ศ. 2561 นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
- พ.ศ. 2563 นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
- พ.ศ. 2564 นายอำเภอเมืองสระแก้ว และนายอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2565 ปลัดจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- พ.ศ. 2567 ปลัดจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก
- พ.ศ. 2567–ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
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