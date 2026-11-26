ด่วน! ไฟไหม้โรงกลั่นบางจาก เขตพระโขนง แจ้งสถานการณ์ล่าสุด
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ออกประกาศความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก บริเวณซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง โดยระบุว่า ล่าสุดเวลา 15.15 น. โรงกลั่นน้ำมันบางจากยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และเหตุการณ์ยังอยู่ในระดับ 1
ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 14.51 น. สำนักงานเขตพระโขนงแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงอยู่ระหว่างเดินทางเข้าตรวจสอบและระงับเหตุ
ขณะที่สื่อหลายสำนัก รวมถึงมติชน รายงานว่า เกิดกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และมีเปลวไฟปะทุขึ้นเป็นระยะ ก่อนมีข้อความแจ้งเตือนจากสำนักงานเขตบางนา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุอพยพออกจากบริเวณเสี่ยงภัยโดยด่วนเพื่อความปลอดภัย
กระทั่งเวลา 15.15 น. สำนักงานเขตพระโขนงเผยแพร่ประกาศผ่านเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ ระบุว่า
“จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ขณะนี้โรงกลั่นน้ำมันบางจากยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยเหตุการณ์ยังอยู่ในระดับ 1”
การแจ้งว่าเหตุการณ์อยู่ในระดับ 1 หมายถึงสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน แต่ประกาศไม่ได้ระบุว่าเพลิงดับสนิทแล้วหรือยกเลิกคำเตือนให้ประชาชนออกจากพื้นที่
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันสาเหตุของเพลิงไหม้ จำนวนผู้บาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหาย ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงควรติดตามประกาศจากสำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานดับเพลิง พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จนกว่าจะมีการแจ้งสถานการณ์เพิ่มเติม
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