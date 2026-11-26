กัน จอมพลัง โอนเงินบริจาคคืน หนุ่ม กรรชัย ยันเป็นเงินส่วนตัว ทำเพื่อความสบายใจ
กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอนเงินบริจาคคืน หนุ่ม กรรชัย จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ยันเป็นเงินส่วนตัว ลั่น ทำเพื่อความสบายใจ
ความคืบหน้าล่าสุด 26 พ.ย. 69 กัน จอมพลัง ได้เดินทางเข้าพบกับ DSI ในฐานะพยาน เพื่อชี้แจงกรณีเส้นเงินบริจาคมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยก่อนหน้าที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ กันจอมพลัง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงสั้น ๆ ก่อนจะเดินเข้าไปด้านใน
แต่เวลาผ่านไปไม่นาน กัน จอมพลัง ได้เดินออกมาหากองทัพสื่อมวลชนอีกครั้ง พร้อมกับแสดงสลิปโอนเงิน โดยระบุว่า “โอนเงิน 1 ล้านบาท คืนให้ หนุ่ม กรรชัย ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่พี่หนุ่มบริจาคเข้ามาเพื่อให้ช่วยเหลือสังคม ซึ่งก็ได้นำเอาไปช่วยเหลือสังคมแล้วจริง ๆ
ส่วนเงิน 1 ล้านบาทนี้ยืนยันว่าเป็นเงินส่วนตัว โอนคืนให้ทั้งหมดเพื่อความสบายใจ แม้จะรู้ว่าคงไม่อยากได้คืน แต่ก็ขอคืนให้ เพื่อให้พี่หนุ่มนำไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ”
ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันผ่านรายการโหนกระแส ว่า ได้รับการโอนเงินจำนวนดังกล่าวจาก กันจอมพลัง แล้ว เมื่อเวลา 14.21 น. ที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าจริง ๆ ไม่ได้อยากได้คืน แต่ในเมื่อคืนมาแล้วก็จะพิจารณานำไปส่งต่อช่วยเหลือผู้ยากไร้คนอื่นต่อ แต่จำเป็นต้องขอไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน เพื่อปกป้องตัวเอง เนื่องจากตอนนี้คุณกันยังต้องถูกตรวจสอบเส้นเงินอยู่ ยืนยันว่าเงินก้อนนี้จะไม่ใช้แน่นอน หากถึงเวลาต้องใช้จะใช้เพื่อให้คนที่ต้องการมันจริง ๆ เท่านั้น
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส