ระทึก น้ำท่วมเหมืองทองเถื่อน ลึก 100 เมตร ดับ 13 ศพ เร่งค้นหาสิบชีวิต ไม่รู้ชะตากรรม
ยอดเสียชีวิต น้ำท่วมเหมืองทองเถื่อนอินโดนีเซีย ลึก 100 เมตร หลังฝนถล่มดับแล้ว 13 ราย กู้ภัยเร่งหาคนงาน 13 ชีวิต ชี้อุปสรรคใหญ่ พื้นที่แคบ-ลื่น และมืด
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลด เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจอินโดนีเซียเตรียมเดินหน้าค้นหาคน งานอีก 13 ชีวิต ที่ยังติดอยู่ใต้ดินในเหมืองทองคำเถื่อน จังหวัดชวาตะวันตก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา หลังยืนยันยอดผู้เสียชีวิตแล้ว 13 ราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตโบกอร์ ทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คนงานทั้งหมด 26 คนลงไปทำงานในเหมือง ก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนักจนน้ำไหลทะลักเข้าท่วมปล่องเหมือง ทำให้ทั้งหมดติดอยู่ใต้ดินที่ความลึก 100 เมตร
เฮงกี (Hengki) ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชวาตะวันตก เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า จากผู้เสียชีวิตทั้ง 13 ราย เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนได้แล้ว 6 ราย พร้อมเสริมว่าปฏิบัติการค้นหาจะดำเนินต่อไปในวันพฤหัสบดี หากไม่มีสภาพอากาศเลวร้ายเข้ามาเป็นอุปสรรค
ด้านสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (Basarnas) ระบุว่า ทีมกู้ภัยกำลังมุ่งเน้นการค้นหาในปล่องเหมือง 2 จุด และต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปด้านล่าง แต่ความลึกถึง 100 เมตรทำให้การทำงานซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สภาพภายในปล่องเหมืองที่ทั้งแคบ ลื่น และมืด ยังทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบาก
ขณะที่บริษัท อันตาม (Antam) รัฐวิสาหกิจด้านเหมืองแร่ที่ดำเนินกิจการเหมืองทองคำในภูมิภาคนี้ ออกมาชี้แจงว่า เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นที่เหมืองผิดกฎหมายและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
สำหรับการทำเหมืองขนาดเล็กและเหมืองผิดกฎหมายมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแหล่งแร่ธาตุส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกำกับดูแลได้ยาก โดยสื่อท้องถิ่นอย่าง Detik รายงานว่า เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุคนงานเหมืองหลายรายเสียชีวิตจากภาวะพิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในเหมืองทองคำเถื่อนในพื้นที่เดียวกันนี้
ข้อมูลจาก : channelnewsasia
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