“กิ๊ก” เจ้าของร้านทอง แจงปมรับโอน 2.4 แสนจาก “พิมพิมล” ยันไม่รู้จักส่วนตัว
“กิ๊ก” เจ้าของร้านทอง แจงปมรับโอน 2.4 แสนจาก “พิมพิมล” เป็นเงินคืนค่ารถช่วยน้ำท่วม ยันไม่รู้จักส่วนตัว ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
26 พฤศจิกายน 2569 “กิ๊ก” เจ้าของร้านทอง ได้ชี้แจงผ่านรายการ โหนกระแส กรณีรับโอนเงินจากบัญชีธนาคารของ “น.ส.พิมพิมล” โดยยอมรับว่ามีการโอนเงินเข้ามาจริง แต่ไม่ได้โอนเข้าบัญชีร้านทอง เป็นการโอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทขายของออนไลน์ ครั้งละ 49,999 บาท จำนวน 4 ครั้ง และ 40,000 บาท อีก 1 ครั้ง รวมเป็นเงินประมาณ 240,000 บาท
กิ๊ก ระบุว่า ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่ง “กัน จอมพลัง” แจ้งว่าต้องการรถไปใช้ในภารกิจ จึงให้ตนสำรองเงินซื้อไปก่อนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ต่อมาในวันที่ 19–20 พฤศจิกายน 2567 กัน จอมพลัง โอนเงินคืนมาให้ โดยเป็นการโอนจากบัญชีของ “น.ส.พิมพิมล” พร้อมส่งสลิปโอนเงินมาเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่รู้จัก น.ส.พิมพิมล เป็นการส่วนตัวและไม่เคยพบหน้ามาก่อน พร้อมนำหลักฐานรายการเดินบัญชี (สเตตเมนต์) ที่แสดงรายละเอียดการโอนเงินจากบัญชีของ น.ส.พิมพิมล มายืนยันต่อรายการ
ประวัติการโอนเงินจากบัญชี “น.ส.พิมพิมล”
- 19 พฤศจิกายน 2567: รับโอนเงินจาก “น.ส.พิมพิมล” เวลา 21.00 น. จำนวน 49,999.01 บาท จากธนาคารกสิกรไทย
- 19 พฤศจิกายน 2567: รับโอนเงินจาก “น.ส.พิมพิมล” เวลา 21.01 น. จำนวน 49,999.02 บาท จากธนาคารกสิกรไทย
- 19 พฤศจิกายน 2567: รับโอนเงินจาก “น.ส.พิมพิมล” เวลา 21.01 น. จำนวน 49,999.03 บาท จากธนาคารกสิกรไทย
- 20 พฤศจิกายน 2567: รับโอนเงินจาก “น.ส.พิมพิมล” เวลา 15.58 น. จำนวน 49,999.04 บาท จากธนาคารกสิกรไทย
- 20 พฤศจิกายน 2567: รับโอนเงินจาก “น.ส.พิมพิมล” เวลา 21.00 น. จำนวน 40,000.05 บาท จากธนาคารกสิกรไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “กัน จอมพลัง” เข้าพบ DSI ให้ปากคำ ปมจัดตั้งมูลนิธิฯ-บัญชีรับบริจาค “พิมพิมล”
- กัน จอมพลัง เปิดใจปม หนุ่ม กรรชัย ตัดขาด ย้ำไม่เชื่อพี่แทงข้างหลัง ลั่นผมเป็นผู้น้อย ไม่มีสิทธิ์เลือก
- กัน จอมพลัง โอนเงินบริจาคคืน หนุ่ม กรรชัย ยันเป็นเงินส่วนตัว ทำเพื่อความสบายใจ