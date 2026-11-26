อัปเดตอาการ แต๊งค์ พงศกร ยังอยู่ห้อง CCU ขอโทษยกเลิกคิวงานหลายรายการ
อัปเดตอาการ แต๊งค์ พงศกร เผยยังอยู่ห้อง CCU เพื่อติดตามการทำงานของหัวใจอย่างใกล้ชิด ขอโทษยกเลิกคิวงานหลายรายการ
หลังจากเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน หลังออกกำลังกายเสร็จ จนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วน สำหรับ นักแสด
งหนุ่ม แต๊งค์ พงศกร โดยทีมแพทย์ตรวจพบ เส้นเลือดหัวใจตัน 100% จนต้องทำการสวนเส้นเลือดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันกาล
ทว่าผ่านไปเพียง 3 วัน แต๊งค์ พงศกร ต้องกลับเข้ามาแอดมิตที่โรงพยาบาลเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องด้วยอาการ ความดันตก ไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลให้ต้องนอนพักรักษาตัวอีกครั้ง ท่ามกลางความเป็นห่วงของคนบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมาก
แห่ห่วง! แต๊งค์ พงศกร แอดมิตรพ. รอบ 2 ความดันตก ไม่ทราบสาเหตุ
ล่าสุด 26 พ.ย. 69 แต๊งค์ พงศกร ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ส่วนตัวเพื่ออัปเดตอาการป่วยในปัจจุบันที่จำเป็นจะต้องยกเลิกคิวงานที่เคยดีลเอาไว้ก่อนหน้านี้ไป “วันนี้ยังอยู่ใน CCU เพื่อติดตามดูการทำงานของหัวใจโดยแพทย์ อย่างใกล้ชิดนะครับ ต้องกราบขออภัยผู้จัด และทีมงานรายการต่าง ๆ ทุก ๆ ท่านด้วยนะครับที่จำเป็นต้องยกเลิกคิวในช่วงนี้ไปก่อน”
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อ้างอิงจาก : IG thankpm