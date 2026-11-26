กัน จอมพลัง เปิดใจปม หนุ่ม กรรชัย ตัดขาด ย้ำไม่เชื่อพี่แทงข้างหลัง ลั่นผมเป็นผู้น้อย ไม่มีสิทธิ์เลือก
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หลังพิธีกรชื่อดังประกาศว่าสิ้นสุดความเป็นเพื่อนกันแล้ว โดยยืนยันว่าไม่เคยกล่าวหาว่าหนุ่มเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปัญหาที่ตนกำลังเผชิญ และยังเชื่อว่าอดีตพี่ชายคนสนิทจะไม่ทำร้ายกันลับหลัง พร้อมยอมรับหากอีกฝ่ายต้องการยุติความสัมพันธ์
ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังหนุ่ม กรรชัย แสดงความไม่สบายใจต่อคำให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของกัน ซึ่งถูกผู้สื่อข่าวถามว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการมีเรื่องขัดแย้งกับหนุ่มหรือไม่ แต่กันไม่ได้ตอบปฏิเสธโดยตรง เพียงระบุว่าไม่อยากโทษใครและขอให้ทุกอย่างมาจบที่ตนเอง ทำให้หนุ่มตั้งคำถามผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน ว่าเหตุใดจึงไม่ตอบให้ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขา
ล่าสุด กันชี้แจงว่าได้ย้อนกลับไปฟังคลิปสัมภาษณ์ของตัวเองแล้ว ยอมรับว่าหนุ่มอาจไม่สบายใจกับคำตอบในวันนั้น แต่ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการพาดพิงหรือกล่าวหาหนุ่ม รวมถึงบุคคลอื่น พร้อมกล่าวขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
“ถ้าพี่อยากได้คำว่าชัดเจนนะครับ ผมก็เชื่อว่า ส่วนตัวนะครับ ผมก็ชัดเจนว่าผมก็เชื่อว่าพี่หนุ่มเนี่ย ไม่ได้มีส่วนที่จะมาเกี่ยวข้อง ที่จะมาทำให้ผมเจออะไรแบบนี้นะครับ”
กันยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ในอดีตว่าเคยมีความรักและความผูกพันกับหนุ่มในฐานะคนสนิท แม้วันนี้จะมีปัญหากัน แต่ความรู้สึกเคารพยังไม่เปลี่ยนไป
“ผมในฐานะที่ตัวผมเองก็เคยคบแล้วก็เคยรักกับทางพี่หนุ่มนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเคารพ ก็ยังเรียกพี่หนุ่มนะครับ ผมเชื่อว่าพี่หนุ่มคงไม่มาแทงข้างหลัง หรือมาทำร้ายผมหรอกนะครับ”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีหนุ่มประกาศสิ้นสุดความเป็นเพื่อน และมีสิ่งใดอยากฝากถึงอีกฝ่ายหรือไม่ กันตอบว่าเคารพการตัดสินใจของหนุ่ม พร้อมย้ำว่าตนอยู่ในฐานะรุ่นน้อง จึงไม่ต้องการเรียกร้องให้อีกฝ่ายเปลี่ยนใจ
“แล้วแต่พี่ได้เลย ผมไม่ได้ติดอะไรเลยครับ เพราะผมเป็นผู้น้อยอยู่แล้วนะครับ ผมเป็นผู้น้อยอยู่แล้ว ผมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรมากมายนะครับ วันนี้พี่มีความคิดเห็นอย่างไร ผมก็ตามพี่ได้เลยนะครับ เพราะว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็เดินตามพี่มาเต็มที่แล้วนะครับ”
ส่วนการถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินและการเข้าให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กันยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร แต่ต้องการให้สังคมรับฟังข้อเท็จจริงให้ครบทุกด้าน
กันยังตั้งข้อสงสัยถึงข้อมูลที่มีบุคคลนำมากล่าวหาตน โดยอ้างว่าเคยถูกนำข้อมูลลักษณะเดียวกันมาใช้กดดันนานเป็นปี ก่อนเงียบหายไปและกลับมาปรากฏอีกครั้งในช่วงที่กำลังมีประเด็นตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมอธิบายว่าการจัดการกับผู้เผยแพร่ข้อมูลเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอ หากยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้ส่งข้อมูลจากเบื้องหลัง
สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกันกับหนุ่ม แม้ฝ่ายกันจะยืนยันว่าตนยังเคารพและไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายมีส่วนทำให้เกิดปัญหา แต่ขณะนี้หนุ่มได้ประกาศสิ้นสุดความเป็นเพื่อนแล้ว โดยยังไม่มีข้อมูลว่าทั้งคู่ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันเป็นการส่วนตัวหลังคำชี้แจงล่าสุดหรือไม่
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