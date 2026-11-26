อ้วกพุ่ง! กินหอยทอดได้ 5-6 คำ เขี่ยเจอซาก แมลงสาบ สงสัย “หัว-ขาหายไปไหน?”
อ้วกพุ่ง! ซื้อหอยทอดงานลอยกระทง หวังกินอร่อยมื้อเย็น สุดท้ายเขี่ยเจอซาก “แมลงสาบ” สงสัย หัว-ขาหายไปไหน? สยองทั้งโซเชียล
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 69 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพหอยทอดลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก กลุ่มข่าวโคราชบ้านเอ็ง โดยกล่าวว่า ได้ซื้อหอยทอดมาจากร้านผัดไทยหอยทอดเจ้าหนึ่งซึ่งเปิดขายอยู่ในงานลอยกระทงที่จัดขึ้น ณ วัดแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างกินอยู่นั้นกลับพบสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ในห่อหอยทอด เมื่อเขี่ยแยกออกมากลับกลายเป็น “ซากแมลงสาบ” พร้อมระบุข้อความว่า
“อวสาน หอยทอด กินไปได้ประมาณ 5-6 คำ เขี่ย ๆ นึกว่าเป็นหอยแมลงภู่ แต่พอดูใกล้ ๆ เป็นแมลงสาบ แล้วส่วนหัว ขา และหนวดหายไปไหน หรืออาจเผลอกินเข้าไปแล้ว ทำเอาคลื่นไส้แทบอ้วก เรื่องรสชาติอาหารยังพอทนได้ แต่เจอแมลงสาบแบบนี้รับไม่ได้”
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีสมาชิกในกลุ่มและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม โดยบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์แซวติดตลกว่าอาจเป็นโปรตีนเสริมชั้นดี ขณะที่อีกหลายคนต่างพากันรู้สึกขยะแขยงและแสดงความกังวลถึงมาตรฐานความสะอาดของร้านอาหารตามงานเทศกาล พร้อมเรียกร้องให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยกันใส่ใจและเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยในการทำอาหารและการเก็บรักษาวัตถุดิบให้มากกว่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นอีก
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อ้างอิงจาก : FB กลุ่มข่าวโคราชบ้านเอ็ง