งามออร่า ก้อย รัชวิน แต่งชุดไทย ถ่ายบัตรประชาชน เปลี่ยนนามสกุลเป็นของขวัญ ตูน
ก้อย รัชวิน โพสต์คลิปสวมชุดไทยศิวาลัยไปถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่ พร้อมเปลี่ยนมาใช้นามสกุล คงมาลัย ของสามี ตูน บอดี้สแลม อย่างเป็นทางการ และย้ายภูมิลำเนามาเป็นคนภูเก็ตเต็มตัว โดยบอกว่าเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานปีนี้
ไทยรัฐออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ว่า นักแสดงและพิธีกรสาวโพสต์คลิปดังกล่าวผ่านอินสตาแกรม rachwinwong โดยระบุว่าแต่งงานมา 6 ปีเพิ่งได้เปลี่ยนบัตร และนี่เป็นบัตรประชาชนที่สวยที่สุดที่เคยทำมา
“แต่งงานมา 6 ปี เพิ่งได้เปลี่ยนบัตรประชาชนมาเป็นคนภูเก็ตและเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีค่ะ บัตรใหม่เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานปีนี้พอดี และเป็นบัตรประชาชนที่สวยที่สุดที่เคยทำมา เพราะได้ใส่ชุดไทยศิวาลัย
”
เธอเขียนต่อว่ารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมชุดไทย เพราะชุดไทยกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก ซึ่งเธอมองว่าทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การร่วมภาคภูมิใจ
คลิปชุดเดียวกันยังเก็บภาพช่วงที่เธอเดินเข้าสำนักงานเพื่อทำบัตร ยืนถ่ายรูปหน้าแผ่นวัดส่วนสูง และรับบัตรใบใหม่ที่เคาน์เตอร์ ก่อนไปถ่ายภาพต่อที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
หลังย้ายภูมิลำเนามาเป็นคนภูเก็ตเต็มตัว
ชุดที่เธอสวมคือชุดไทยศิวาลัย หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม ตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัย จุดเด่นอยู่ที่เสื้อแขนยาวคอตั้งเข้ารูปแบบเดียวกับชุดไทยบรมพิมาน แล้วห่มสไบปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่ง
นุ่งซิ่นไหมยกดิ้นทอง นิยมใช้ในงานพระราชพิธี งานพิธีใหญ่ และงานมงคลสมรส
ส่วนเรื่องยูเนสโกที่เธอพูดถึง ชุดไทยถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการพิจารณาขึ้นทะเบียนประจำปี 2569 ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยที่ 21 โดยมีกำหนดพิจารณาวันที่ 2 ธันวาคม 2569 ที่เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ก่อนหน้านั้นองค์การยูเนสโกได้เผยแพร่วิดีโอ Chud Thai: Knowledge, Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำไว้เมื่อปี 2568 ขึ้นเว็บไซต์ทางการ เพื่อประกอบการเสนอขึ้นทะเบียน
คลิปของ ก้อย มียอดถูกใจมากกว่า 21,000 ครั้ง และความคิดเห็นมากกว่า 200 ข้อความ
ส่วนใหญ่เข้ามาชมความสวยและความสง่างามของเธอในชุดไทย
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 มีนักแสดงหญิงหลายคนเลือกสวมชุดไทยศิวาลัยไปถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่เช่นกัน ทั้ง ศรีริต้า เจนเซ่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน และ ดิว อริสรา ที่เปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามีในวันเดียวกับที่ข่าวนี้เผยแพร่
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อ้างอิงจาก: ไทยรัฐออนไลน์ , อินสตาแกรม rachwinwong