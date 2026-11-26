ท็อป ทศพล แจงดราม่า หนัง 100 ล้าน ขอ ‘แจ็คกี้ ชาเคอลีน’ เป็นแฟน แค่อยากเอาไปอวด
ท็อป ทศพล เคลียร์ดราม่า รายได้หนัง 100 ล้านจะขอ ‘แจ็คกี้ ชาเคอลีน’ เป็นแฟน ยันเป็นการเปรียบเทียบ ‘มีดีกรีใส่ตะกร้าไปอวดฝ่ายหญิงเฉย ๆ’
ทำแฟน ๆ อมยิ้มกันถ้วนหน้าแถมจับตาความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดสำหรับนักแสดงหนุ่ม ท็อป ทศพล หมายสุข และนักแสดงสาวอารมณ์ดี แจ็คกี้ ชาเคอลีน ที่ล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจกลางรายการแฉถึงสถานะหัวใจ พร้อมอัปเดตโมเมนต์หวานและเป้าหมายความรักที่ทำเอาแฟนคลับต่างพากันลุ้นตัวโก่ง
สำหรับเส้นทางความสัมพันธ์ของทั้งคู่ หนุ่มท็อปเปิดเผยว่า ปัจจุบันแจ็คกี้คือผู้หญิงคนเดียวที่ตนกำลังพูดคุยอยู่ด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ อินทนนท์ เป็นคนแนะนำให้รู้จักกัน ด้านเพื่อนสนิทอย่าง น้ำตาล พิจักขณา เล่าเสริมว่า ตนเองรู้จักกับท็อปมานานตั้งแต่สมัยเริ่มถ่ายโฆษณาแรก ๆ อีกทั้งตนกับแจ็คกี้ก็สนิทสนมกันในฐานะเพื่อนกลุ่มช่อง 3 เก่า หรือแก๊งหมู่ฮักจาวเหนือ
ต่อมาเมื่อถึงวันเกิดของน้ำตาล ด้วยความที่ผู้จัดการของท็อปเป็นผู้จัดการคนเดียวกับ เจนิส และน้ำตาลก็ได้ร่วมงานภาพยนตร์เรื่องผ่าจ้านกับท็อป จึงได้มีการชักชวนมารวมกลุ่มสังสรรค์ จนทำให้ท็อปและแจ็คกี้ได้มาทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการ
ส่วนบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของแจ็คกี้ที่ยอมรับว่า ชื่นชอบสีผิวของท็อปเป็นอย่างมาก โดยชมว่าเป็นผิวสีแทนที่เนียนละเอียด ขณะที่ทางฝั่งเพื่อนๆ ในวงการต่างพากันเอาใจช่วย เพราะที่ผ่านมาแจ็คกี้ตามหาความรักมานานและมักจะถูกหลอกอยู่บ่อยครั้ง จึงอยากให้ครั้งนี้เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเสียที
เมื่อถูกถามถึงระดับความเข้ากันได้ว่าฝ่ายหญิงติ๊กถูกให้กี่ข้อแล้ว หนุ่มท็อปตอบอย่างอารมณ์ดีว่า ตอนนี้ยังคงได้คะแนนถูกอยู่เรื่อย ๆ และยังไม่มีข้อไหนผิดเลย
ส่วนประเด็นเรื่องไลฟ์สไตล์ลุย ๆ นั้น ท็อปเผยว่าเคยเอ่ยปากชวนแจ็คกี้ไปเดินป่าแล้ว แต่ฝ่ายหญิงตอบกลับมาตรง ๆ ว่า “ขออยู่สบายดีกว่า” ซึ่งตนก็เข้าใจและยืนยันว่าไม่อยากพาน้องไปลำบาก พร้อมทั้งชี้แจงมุมมองเรื่องการเดินป่าว่า หลายคนมักเข้าใจผิดว่าตนชอบเดินป่าแบบสมบุกสมบันเหมือนเวลาไปกับเพื่อนอย่าง ‘เฟย ภัทร’ แล้วจะต้องพาแฟนไปลำบากด้วย แต่ความจริงแล้วการเดินป่าแบบสะดวกสบายก็มี เช่น เส้นทางที่เดินเสร็จแล้วออกมาพักผ่อนที่รีสอร์ตดี ๆ ได้ หากไปกับคนที่ตนอยากดูแลและอยากให้เขาสบายก็สามารถเลือกสถานที่ที่สะดวกสบายได้เช่นกัน
เมื่อพิธีกรถามถึงเป้าหมายรายได้ภาพยนตร์เรื่องผ่าจ้านว่า หากรายได้พุ่งทะยานสู่ 100 ล้านบาทจะถึงขั้นไปสู่ขอหรือขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการหรือไม่ หนุ่มท็อปได้ตอบอย่างถ่อมตนและติดตลกว่า ไม่ได้ถึงขั้นสู่ขอ แต่ขอใช้คำว่า “มีดีกรีใส่ตะกร้า นำตัวเลขรายได้ใส่กล่องไปอวดฝ่ายหญิงเฉย ๆ”
งานนี้ทำเอาเพื่อนสนิทอย่างน้ำตาล พิจักขณา กล่าวสนับสนุนเต็มที่ ระบุว่าตนรักทั้งคู่มาก เพราะฝ่ายชายก็เป็นพี่ชายที่แสนดี ส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นเพื่อนที่แสนดี หากมีบุญพาวาสนาส่งก็ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก
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