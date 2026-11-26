“กัน จอมพลัง” เข้าพบ DSI ให้ปากคำ ปมจัดตั้งมูลนิธิฯ-บัญชีรับบริจาค “พิมพิมล”
“กัน จอมพลัง” เดินทางเข้าพบ DSI ให้ปากคำ ปมจัดตั้งมูลนิธิฯ การใช้บัญชี “พิมพิมล” รับบริจาค เพื่อช่วยหลือเคสต่าง ๆ
26 พฤศจิกายน 2569 เมื่อเวลาประมาณ 14.20 น. นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายเงินมูลนิธิ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2567
การสอบปากคำในวันนี้เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป รวมถึงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเคยเข้าให้ถ้อยคำกับดีเอสไอในฐานะพยานทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มกรรมการมูลนิธิและบุคคลใกล้ชิด 2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิ และ 3. กลุ่มผู้บริจาค
ประเด็นสอบปากคำ “กัน จอมพลัง”
- วัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิ รวมถึงการเบิกจ่ายและใช้เงินในบัญชีมูลนิธิตลอดปี 2568–2569 และย้อนหลังไปถึงปี 2567 ก่อนการจัดตั้งมูลนิธิ
- การใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทยของ น.ส.พิมพิมล เรี่ยไรรับบริจาคจากคนในวงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์ผ่านกลุ่มไลน์เพื่อช่วยเหลือเคสต่าง ๆ ว่าเหตุใดจึงใช้บัญชีบุคคลอื่น ได้รับความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ใช้งานมานานแค่ไหน และมีรายการรับ-โอน-จ่ายอย่างไรบ้าง
- กรณีมีกระแสอ้างว่าไปเช่าตึกพาราแม็กซ์ในประเทศกัมพูชา รวมถึงความรู้จักกับนายตรินัยน์ ธีรเลิศทินันท์ หรือ “เอก” ในฐานะผู้ให้เช่า
- ประเด็นการซื้อขายทองคำหรือทองรูปพรรณ ว่าเคยดำเนินการหรือไม่ และนำเงินจากบัญชีใดไปใช้จ่าย
ทั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนพร้อมรับฟังคำชี้แจงในทุกประเด็น หากมีเอกสารใดที่นายกัณฐัศว์ต้องกลับไปรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน ดีเอสไอก็พร้อมรอรับเอกสารเพื่อนำมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง ตามที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายเงินในบัญชีมูลนิธิผิดวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่
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