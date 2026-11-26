หนุ่ม กรรชัย ติดใจ กัน จอมพลัง พูด ‘จบที่เราเบาที่สุด’ ลั่นแรง ‘xูดูเxี้ยไปเลย’
หนุ่ม กรรชัย ติดใจคำพูด กัน จอมพลัง ปม ‘จบที่เราเบาที่สุด’ ลั่นแรง “xูดูเxี้ยไปเลย” จี้ถามยอดเงินบริจาคช่วยเกตี-ลูกถูกสาดน้ำกรด
จากกรณีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ซ้อนแผนจับกุมขบวนการตบทรัพย์ที่ สน.สุทธิสาร อ้างว่ามีหลักฐานเอาผิดขบวนการทำผิดกฎหมาย แต่ต้องการเงิน 10 ล้านเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ในช่วงท้ายของการแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัญหาความวุ่นวายและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ประเดประดังเข้ามาขณะนี้มีชนวนเหตุมาจากการทะเลาะหรือมีปัญหากับ ‘หนุ่ม กรรชัย’ หรือไม่
กัน จอมพลัง ตอบคำถามนี้ด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า ตนไม่รู้จะตอบคำถามนี้อย่างไร และไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเริ่มต้นมาจากอะไร แต่ตน “ไม่อยากโทษว่าเป็นเพราะพี่หนุ่มเลย อะไรจะเกิดกับผมก็ให้มันเกิดดีกว่า ผมไม่อยากไปโทษว่าเป็นเพราะใคร จบที่เราเบาที่สุด”
พร้อมกันนี้ กัน จอมพลัง ได้กล่าวขอโทษเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่ต้องมาพลอยเดือดร้อน วุ่นวาย หรือต้องเดินทางไปให้ปากคำกับ DSI เพราะเรื่องของตน และกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนฝูง รวมถึงแฟนคลับที่คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนมาโดยตลอด ฝากเตือนแฟนคลับว่าอย่าไปคอมเมนต์ตอบโต้หรือมีเรื่องทะเลาะกับใครจนต้องเดือดร้อน เพราะตนเป็นห่วงและแคร์ความรู้สึกของทุกคน
ล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย เล่าเหตุการณ์วันโอนเงินช่วยเหลือเกตีและลูกสาวที่สาดน้ำกรด มีค่ารักษาพยาบาลหลายล้านบาท ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย และเพื่อนร่วมวงการก็โอนเงินช่วยเหลือไปที่บัญชีของ พิมพิมล โดยบัญชีดังกล่าวนั้น พิธีกรคนดังเปิดหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเว็บพนันออนไลน์ อาจเข้าข่ายเป็นบัญชีม้า
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังได้กล่าวถึงแถลงการณ์ที่ กัน จอมพลัง เผยว่า มียอดเงินบริจาคจำนวน 1.9 แสนบาท สวนทางกับข้อมูลที่ตนเองได้รับทราบมา เพราะตนโอนเงินไปจำนวน 1 แสนบาท ส่วน บุ้ง ใบหยก โอนไปอีก 3 แสนบาท ตนไม่มีโอกาสจะโทรไปถามเหมือนเมื่อก่อนแล้วจึงขอสอบถามผ่านหน้าจอ ยอมรับว่ารายการโหนกระแสวันนี้ไม่อยากทำ เพราะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอีก แต่ในวันแถลงข่าว กัน จอมพลัง กล่าวประโยคหนึ่งที่ทำให้รู้สึกติดใจ
“วันนั้นคุณกันแถลงออกมา ผมติดใจมาก ๆ ตอนนักข่าวถามคุณกันว่าเรื่องที่ประเดประดังเข้ามาทั้งหมดเป็นเพราะหลังจากทะเลาะกัน หนุ่ม กรรชัย ใช่ไหม คุณกันใช้เวลาแล้วก็กลับตอบว่า ‘เรื่องนี้พูดยากตอบยาก ไม่อยากจะโทษใคร ไม่เป็นไร จบที่เราเบาที่สุด’” จากนั้น หนุ่ม กรรชัย ยกมือไหว้ขอโทษ กสทช. พร้อมกล่าวสั้น ๆ ว่า “xูดูเxี้ยไปเลย”
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