ร่วมยินดี! “รศ.ดร.ชนะชัย” อ.รุ่นใหม่ วิศวะฯ มธ. ได้ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ภายใน 3 ปี
น่ายินดี! “รศ.ดร.ชนะชัย ทองโฉม” อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นสู่ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ภายใน 3 ปี
วงการการศึกษาไทยมีเรื่องน่ายินดีอีกครั้ง เมื่อภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความแสดงความยินดีต่อ “รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม” ในโอกาสผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เส้นทางวิชาการของอาจารย์ชนะชัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่งรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ก่อนจะขยับขึ้นสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ภายในเวลาเพียงราว 3 ปี ประกอบกับบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนวัย ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมอย่างล้นหลาม
นอกจากภาระงานสอนและงานบริหาร อาจารย์ชนะชัยยังมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นจนคว้ารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2568 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ
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