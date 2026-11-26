เปิดตัวตน “พิมพิมล” คือใคร เจ้าของบัญชีรับบริจาค “กัน จอมพลัง” ปมโยงเว็บพนัน DSI นัดสอบ
นางสาวพิมพิมล ปิยะพงษ์ กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจในประเด็นตรวจสอบเส้นทางการเงินของ กัน จอมพลัง หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พบว่าบัญชีธนาคารกสิกรไทยในชื่อของเธอ ซึ่งเคยใช้รับเงินบริจาคจากดาราและอินฟลูเอนเซอร์ มีธุรกรรมรับโอนเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ตั้งแต่ปี 2567 ล่าสุดเจ้าหน้าที่นัดให้เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
ชื่อของพิมพิมลปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน หลังนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม นำหลักฐานการโอนเงินไปยื่นต่อ DSI พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดกัน จอมพลัง จึงใช้บัญชีธนาคารของบุคคลอื่นรับเงินบริจาค และบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ USA777 หรือไม่
ทนายตั้มอ้างว่า พิมพิมลเป็นบุคคลที่กัน จอมพลัง ไว้วางใจ รู้จักและทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ช่วงประกอบธุรกิจเสือแดงลอตเตอรี่ โดยมีการกล่าวอ้างว่าเธอเคยช่วยดูแลธุรกิจบางส่วน แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันว่าพิมพิมลเคยดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่
ด้านกัน จอมพลัง ชี้แจงผ่านการไลฟ์สดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ว่าบัญชีของพิมพิมลเป็นบัญชีกองกลางที่กลุ่มใช้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมานานกว่า 4 ปี เจ้าของบัญชีเป็นทีมงานของรุ่นพี่ที่เข้ามารับหน้าที่ดูแลต่อจากคนอื่นในกลุ่ม ไม่ใช่บุคคลที่ตนตั้งใจนำบัญชีมาใช้เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
กันระบุว่า หลังถูกตั้งข้อสงสัย ได้ประสานสอบถามเจ้าของบัญชีผ่านรุ่นพี่ และได้รับคำยืนยันว่าไม่เคยนำบัญชีไปให้บุคคลอื่นใช้ พร้อมเปิดรายการเดินบัญชีเพื่อชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง มีธุรกรรมเพียง 415 รายการ โดยกลุ่มยุติการใช้บัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 ก่อนจัดตั้งมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้
สำหรับบัญชีที่เป็นประเด็น ถูกนำมาใช้รับเงินบริจาคในปี 2567 ผ่านกลุ่มไลน์ชื่อ “พวกกัน” ซึ่งมีบุคคลในวงการบันเทิงเข้าร่วม เช่น หนุ่ม กรรชัย, วู้ดดี้ และบุ้ง ใบหยก เพื่อระดมเงินช่วยเหลือเกตี หญิงชาวเมียนมา และลูกสาวชื่อกอหญ้า ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกสาดน้ำกรดในปี 2566 ก่อนเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากกัน จอมพลัง ในเดือนเมษายน 2567
ต่อมา DSI เปิดเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นว่า บัญชีธนาคารในชื่อพิมพิมลมีประวัติรับเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงในปี 2567 จึงต้องตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ใช้บัญชีและรับผิดชอบธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงตรวจสอบยอดเงินบริจาคที่ได้รับและเงินที่ส่งต่อไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
การตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสืบสวนที่ 127/2569 ซึ่ง DSI กำลังตรวจสอบการดำเนินงานและเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมายหรือไม่ โดยแยกตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีส่วนบุคคลที่ใช้รับบริจาคก่อนก่อตั้งมูลนิธิด้วย
ล่าสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน คณะพนักงานสืบสวน DSI เปิดเผยว่า ได้ออกหมายเรียกพิมพิมลให้เข้าให้ปากคำวันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อสอบถามการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชี ผู้มีอำนาจทำธุรกรรม และความเกี่ยวข้องกับเงินที่รับโอนจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยขณะนั้นยังไม่ได้รับการตอบรับนัดหมายจากเจ้าตัว
ปัจจุบันพิมพิมลยังมีสถานะเป็นพยานในการสืบสวน ไม่ได้ถูกยืนยันว่าเป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ส่วนประวัติส่วนตัว ทั้งอายุ การศึกษา และอาชีพ ยังไม่มีข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันได้จากแหล่งข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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