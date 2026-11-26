รู้ตัวแล้ว! หญิงแว่นดำบุกหา ‘กัน จอมพลัง’ อ้างเคยซื้อเว็บด้วย เกี่ยว ‘ทนายตั้ม’ ไหม
ใครกัน? หญิงแว่นดำบุกวงสัมภาษณ์ ‘กัน จอมพลัง’ หน้าดีเอสไอ อ้างเคยซื้อเว็บด้วย ด้านกันตั้งข้อสงสัยเอี่ยว ‘ทนายตั้ม’ คาดแค้นถูกปาน้ำปลาร้า
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เดินทางเข้าให้ถ้อยคำในฐานะพยานตามหนังสือเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้
ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ จู่ ๆ มีหญิงสวมแว่นดำบุกเข้ามากลางวง อ้างว่าเป็นคนซื้อเว็บไซต์พนัน USA จากกัน จอมพลัง ฝ่ายชายจึงขอให้ถอดแว่นดำออก เธอถามกลับว่าจำตนไม่ได้หรือ กันตอบกลับทันทีว่า “จำไม่ได้ครับ” พร้อมถามหาหลักฐานเพราะอีกฝ่ายกำลังกล่าวหาตน แต่อีกฝ่ายอ้างว่าให้ดูไม่ได้เพราะยื่นให้เจ้าหน้าที่ไปแล้ว ยืนยันว่ามีหลักฐานแน่นอน
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์ต่อ กล่าวถึงกรณีที่ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ถูก ‘นายท็อป’ ปาปลาร้าใส่ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหน้า สน.สุทธิสาร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569
กัน จอมพลัง อธิบายว่า “ผมไม่รู้ว่าตั้มมันโกรธแค้นอะไรหรือไหม ที่มีคนไปปาน้ำปลาร้าก็เลยหาคนมาป่วนตอนผมให้สัมภาษณ์ ถ้าเขามีความบริสุทธิ์ใจจริง ผมบอกให้เปิดมาได้เลยครับ เมื่อกี้ถ้าเขาเปิดหลักฐานจริงผมหน้าแหกต่อหน้านักข่าวเลยนะครับ การที่ตั้มโดนปาน้ำปลาร้าแล้วอยากจะมาล้างแค้นหาคนมาดิสเครดิตกลางวงนักข่าวหรือป่าว ผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใคร”
ขณะที่ ทนายตั้ม ออกมาเคลื่อนไหวหลังถูกพาดพิง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ไม่ต้องใช้เด็กติดยา ไม่ต้องใช้ของสกปรก แค่ผู้หญิงคนเดียวก็พอแล้ว!!”
หลังเกิดความชุลมุน หลายคนสงสัยว่าเธอคือใคร ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ทนายตั้มได้พาพยานปากสำคัญ 3 รายมาให้ปากคำเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ อ้างเคยซื้อลิขสิทธิ์เว็บไซต์พนันออนไลน์และเคยโอนเงินสมัครเปิดยูสเซอร์เพื่อเล่นเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งหญิงที่บุกเข้ามากลางวงสัมภาษณ์คือ น.ส.แหม่ม
คุณแหม่ม อ้างว่า เธอคือคนที่ซื้อเว็บไซต์พนัน USA จาก กัน จอมพลัง โดยอีกฝ่ายเป็นคนมาพรีเซนต์ร่วมกับนายจิม สำหรับตึกที่นัดพบ นายจิมเป็นคนติดต่อเช่าและเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อน จากนั้นไม่นานเขา ผู้หญิงอีก 1 คน และผู้ชายลักษณะคล้ายทหารอีก 1 คน ก็ตามมาที่ตึกตั้งแต่ช่วงที่เขายังไม่เป็นที่รู้จักในชื่อกัน จอมพลัง
หาก กัน จอมพลัง ยืนยันว่าไม่ได้ไปที่ตึกนั้นจริงในปี 2019 ต้องไปตรวจสอบประวัติการเข้าและออก เชื่อว่าจะพบข้อมูลแน่นอนเพราะไทม์ไลน์ตรงกัน อ้างว่าช่วงที่อีกฝ่ายมาเสนอขายเว็บไซต์ ตนจ่ายเงินไป 1.3 แสนบาท เป็นการซื้อขายทั้งแพลตฟอร์มจากเว็บไซต์แม่คือ USA เพื่อนำไปทำต่อเป็น USA789 โดยโอนเงินให้จริงหลังกันพรีเซนต์จบ แต่สุดท้ายอีกฝ่ายกลับทิ้งและบล็อกหนีจึงอยากถามว่าจะไปตามเงิน 1.3 แสนบาทจะไปตามจากไหน
ส่วนหลักฐานทั้งหมดซึ่งอยู่ในช่วงปลายปี 2019 ส่งให้เจ้าหน้าที่หมดแล้ว แม้เอกสารบัญชีธนาคารในปี 2019 จะยังไม่ได้แสดงชื่อปลายทางผู้รับเงิน แต่มั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่เคยใช้ชื่อตัวเองในการทำธุรกรรมและมีการเลี่ยงบาลีแน่นอน
ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของคุณแหม่มเท่านั้น ต้องรอฟังข้อมูลจาก กัน จอมพลัง และข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง
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