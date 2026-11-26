หนุ่ม กรรชัย เปิดแชต กัน จอมพลัง ชวนดาราบริจาคเข้าบัญชี พิมพิมล ช่วยเกตี-ลูก
เตรียมส่ง DSI หนุ่ม กรรชัย เปิดแชตลับ พบพยานหลักฐาน กัน จอมพลัง ชวนกลุ่มดาราบริจาคช่วยเกตี-น้องกอหญ้า เข้าบัญชีชื่อ พิมพิมล
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีเส้นเงินบริจาคช่วยเหลือเกตีและน้องกอหน้า 2 แม่ลูกเหยื่อน้ำกรด ซึ่งทาง กัน จอมพลัง เป็นผู้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ และเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาให้ทั้งแม่และลูก โดยมีกลุ่มดารานักแสดง และพิธีกรหลายคนร่วมบริจาค อาทิ หนุ่ม กรรชัย, บุ้ง ใบหยก และวู้ดดี้ ทว่าเรื่องกับกลับตาลปัตร เมื่อตรวจสอบพบว่า บัญชีชื่อ พิมพิมล ที่ทางกันจอมพลังกล่าวอ้างว่าเป็นบัญชีกลางแล้วนำมาเปิดรับบริจาคนั้น กลับโยงไปถึงเว็บพนันออนไลน์ และอาจเข้าข่ายเป็นบัญชีม้า
ต่อมาทาง กันจอมพลัง ได้ตั้งโต๊ะแถลงหลายประเด็นดราม่า โดยหนึ่งในนั้นคือเรื่องบัญชีม้าและเว็บพนันออนไลน์ เจ้าตัวยืนยันว่า ไม่เป็นดังที่ถูกกล่าวหา เพราะหากเช็กเส้นเงินในบัญชีดังกล่าวจริง ๆ จะพบความนิ่งและไม่ต่อเนื่องของการเดินบัญชี ไม่ถี่ขนาดที่จะเป็นเว็บพนันออนไลน์ได้
ล่าสุด 26 พ.ย. 69 ในรายการโหนกระแส นำเสนอเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งเป็นที่จับตามองของสังคม ช่วงหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ตัดสินใจเปิดแชตซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานชั้นดีที่แคปมาจากกลุ่มแชตที่มีดารานักแสดงคนบันเทิง และคนดังหลายคนอยู่ในกลุ่มไลน์นี้
เนื้อหาแชตที่ถูกเปิดขึ้นมาเป็นที่แรกในรายการนั้นปรากฎภาพ ขณะ กันจอมพลัง โพสต์แจ้งข่าวขอรับบริจาคจากพี่ ๆ น้อง ๆ คนบันเทิงในกลุ่มไลน์ เพื่อช่วยเหลือเกตีและลูกสาวเหยื่อสาดน้ำกรด พร้อมแปะเลขบัญชี ชื่อ พิมพิมล ให้ โดยระบุว่า “เป็นบัญชีกลาง” ภายหลังเปิดแชตทั้งหมด หนุ่ม กรรชัย ประกาศชัดกลางรายการเลยว่า “จะนำพยานหลักฐานชิ้นนี้ไปยื่นต่อ DSI ด้วย”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส