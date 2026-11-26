ด่วน! กองทัพอากาศส่ง F-16 สองลำ ขึ้นบินสกัดอากาศยานปริศนา มุ่งหน้าเข้าไทย ชายแดนตาก
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 กองทัพอากาศออกแถลงการณ์ด่วน ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำ ขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานไม่ทราบฝ่าย หลังศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศตรวจพบอากาศยานบินเข้าใกล้แนวชายแดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย
สำนักงานโฆษกกองทัพอากาศระบุว่า เมื่อเวลา 10.35 น. ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่าย บินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 11,000 ฟุต หรือราว 3,350 เมตร บริเวณแนวชายแดนจังหวัดตาก และมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทย
กองทัพอากาศจึงสั่งเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 หรือ F-16 จำนวน 2 ลำ จากกองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นบินอย่างเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นและพิสูจน์ฝ่ายตามขั้นตอนการป้องกันภัยทางอากาศ
ภารกิจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการรุกล้ำน่านฟ้าไทยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยกองทัพอากาศยังไม่ได้เปิดเผยว่าอากาศยานที่ตรวจพบเป็นเครื่องบินประเภทใด สังกัดประเทศหรือหน่วยงานใด และมีจุดประสงค์ในการบินเข้าใกล้ชายแดนอย่างไร
ทั้งนี้ แถลงการณ์ระบุเพียงว่าอากาศยานไม่ทราบฝ่ายบินเข้าใกล้แนวชายแดนและมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทย ยังไม่มีการยืนยันว่าอากาศยานลำดังกล่าวบินรุกล้ำน่านฟ้าไทยแล้วหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีรายงานผลการสกัดกั้นหรือการเผชิญหน้าระหว่างเครื่องบินทั้งสองฝ่าย
กองทัพอากาศขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง มั่นใจในความพร้อมของกำลังทางอากาศ โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจการณ์ทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ทันที
สำหรับความคืบหน้าของภารกิจ กองทัพอากาศระบุว่าจะรายงานให้ประชาชนทราบต่อไป หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากการปฏิบัติการสกัดกั้นครั้งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อึ้ง สารเคมีทำเหมืองเมียนมา 70-80% ส่งจากไทย ชงกลาโหมขึ้นบัญชีคุมส่งออก
- สาเหตุ หนุ่มเมียนมา ใช้มีดสั้น ฆ่าหั่นศพเมียยัดกระสอบ อ้าง โมโหหิว
- อึ้งทั้งเวที! กัมพูชาใส่ชุดไทยขึ้นเวที Miss Universe 2026 ห่มสไบสีทองเป๊ะ
ข้อมูลจาก : โฆษกกองทัพอากาศ RTAF Spokesperson