อแมนด้า เปิดชีวิตเบื้องหลังความสวย เคยผอมเหลือ 46 กก. แค่มองอาหารก็ร้องไห้
เบื้องหลังรูปร่างของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 และนักแสดงสาวชื่อดัง มีช่วงชีวิตที่เจ้าตัวไม่เคยลืม เมื่อครั้งหนึ่งเคยหมกมุ่นกับการลดน้ำหนักจนเหลือเพียง 46 กิโลกรัม ถึงขั้นมองอาหารเป็นศัตรู แม้ร่างกายจะหิว แต่กลับไม่กล้ากิน และเคยร้องไห้เพียงเพราะเห็นอาหารอยู่ตรงหน้า
อแมนด้าเปิดเผยประสบการณ์ผ่านรายการ PrimeCast ของ ปันปัน สุทัตตา เทปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 โดยเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงอายุ 18 ถึง 19 ปี ขณะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา ก่อนเข้าสู่วงการประกวดนางงาม
ช่วงที่อยู่ประเทศไทย อแมนด้ามีแม่คอยทำอาหารให้รับประทานและใช้ชีวิตอย่างสมดุล แต่เมื่อย้ายไปเรียนต่างประเทศ พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ทั้งการออกไปกินอาหารกับเพื่อน และการสั่งพิซซ่ามารับประทานระหว่างอ่านหนังสือสอบตอนกลางคืน ทำให้น้ำหนักเพิ่มจากเดิมประมาณ 51 ถึง 52 กิโลกรัม เป็นมากกว่า 60 กิโลกรัม
หลังกลับมาเยี่ยมประเทศไทย เธอได้รับความคิดเห็นจากคนรอบข้างเกี่ยวกับรูปร่างที่เปลี่ยนไป จนเริ่มกดดันตัวเองว่าต้องกลับไปมีน้ำหนักเท่าเดิม เมื่อเดินทางกลับแคนาดา จึงเริ่มออกกำลังกายอย่างหนักและพยายามลดน้ำหนักต่อเนื่อง
จากความตั้งใจที่จะกลับมามีรูปร่างเหมือนเดิม กลายเป็นความกลัวการกินอาหาร น้ำหนักลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียง 46 กิโลกรัม ทั้งที่มีส่วนสูง 170 เซนติเมตร ซึ่งอแมนด้ายอมรับว่าขณะนั้นร่างกายผอมมากจนแทบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
เธอเล่าว่า แม้ร่างกายต้องการสารอาหาร แต่กลับมีความคิดห้ามตัวเองไม่ให้กิน จนเกิดความขัดแย้งในใจอย่างรุนแรง โดยเปรียบเทียบว่าเหมือนมีปีศาจกับนางฟ้ากำลังต่อสู้กันอยู่ในสมอง
“แค่มองอาหารแล้วร้องไห้เลย” อแมนด้าย้อนถึงความทรมานในช่วงเวลานั้น พร้อมยอมรับว่าเมื่อกลับไปมองตัวเองในอดีต รู้สึกสงสารตัวเองที่ไม่สามารถรักและดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม
อาการของเธอเริ่มทำให้เพื่อนร่วมห้องพักในแคนาดาเป็นห่วงอย่างมาก โดยมีอยู่วันหนึ่ง หลังกลับจากเรียน พบว่าเพื่อนร่วมห้องอีก 3 คน พร้อมผู้ดูแลนักศึกษาอาวุโส นั่งรออยู่ในห้องครัวเพื่อพูดคุยอย่างจริงจัง ทุกคนถามว่าเธอสบายดีหรือไม่ กำลังมีปัญหาอะไรอยู่ และต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า
แต่ในเวลานั้น อแมนด้ากลับรู้สึกโกรธที่เพื่อนเข้ามาเป็นห่วง เพราะเชื่อว่าตัวเองไม่มีปัญหาและไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ จึงยังคงพฤติกรรมเดิมต่อไป กระทั่งอาการรุนแรงถึงขั้นร้องไห้เมื่อเห็นอาหาร จึงเริ่มยอมรับว่าตัวเองกำลังเผชิญปัญหา
หลังกลับประเทศไทย เพื่อนยังสังเกตเห็นความผิดปกติและสอบถามด้วยความเป็นห่วง ทำให้อแมนด้ากลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง เธอเล่าว่าเคยนั่งร้องไห้อยู่ในห้อง เพราะรู้สึกว่าคนรอบข้างรักและเป็นห่วงมาก แต่ตัวเธอกลับไม่รักตัวเอง
สำหรับการฟื้นตัว อแมนด้าเปิดเผยว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจัง แต่พยายามปรับความคิดของตัวเองและค่อย ๆ ฝึกกลับมารับประทานอาหาร โดยต้องพูดกับตัวเองซ้ำ ๆ ว่าสามารถกินได้ ก่อนจะใช้เวลาเกือบหนึ่งปีจนรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับอาหารดีขึ้น
ปัจจุบัน อแมนด้าเป็นที่รู้จักจากคอนเทนต์ “อาหารคนสวย” บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งมักนำเสนอเมนูอาหารที่เธอรับประทานในชีวิตประจำวัน แต่ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ระหว่างลดน้ำหนัก และไม่ต้องการกลับไปมีความรู้สึกกลัวอาหารเหมือนในอดีตอีก
เธออธิบายว่า ทุกวันนี้ยังคงกินอาหารที่ชอบ ทั้งขนม ช็อกโกแลต พาสต้า และอาหารที่ทำร่วมกับครอบครัว โดยเลือกกินในปริมาณที่เหมาะสม ไม่กดดันตัวเองหากน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพราะสามารถปรับพฤติกรรมและออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียด
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเปลี่ยนมุมมองของอแมนด้าต่อความสวยและการดูแลตัวเอง โดยเธอให้ความสำคัญกับการมีความสุขในชีวิตมากกว่าการควบคุมตัวเลขบนเครื่องชั่ง และพยายามเตือนตัวเองไม่ให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกครั้ง
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