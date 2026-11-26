ป๋อ ณัฐวุฒิ เปิดภาพตำนาน 4 คนเบื้องหลัง เทพการแสดง ละคร “เก็บแผ่นดิน” ครองใจคนทั้งชาติ
ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ พระเอกมากฝีมือ โพสต์ภาพเบื้องหลังสุดประทับใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Poh Natthawut เผยให้เห็นบรรยากาศการทำงานในกองถ่ายละครเรื่อง เก็บแผ่นดิน พร้อมแนบเพลง งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง ของวงค็อกเทล ฟีเจอริง นิว นภัสสร ประกอบโพสต์
ในภาพ ป๋อ ณัฐวุฒิ สวมเครื่องแบบทหารนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงาน โดยมีป้ายข้อความสีแดงระบุว่า เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน อยู่ด้านหลัง แต่สิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดคือบุคคลระดับตำนานทั้ง 4 คนที่ยืนเรียงแถวคุมเข้มอยู่ด้านหลัง ได้แก่ เฟรช อริศรา วงษ์ชาลี, อาตู่ นพพล โกมารชุน, ซ้อนุช ปรียานุช ปานประดับ และ กัปตัน ภูธเนศ หงษ์มานพ เจ้าตัวจึงเขียนแคปชันแซวตัวเองอย่างอารมณ์ดีว่า “กูจะเล่นไม่เก่งได้ไงวะ มึงดูคนที่มากำกับกูข้างหลังสิ 4คนเลยนะเมิง!!! ฝีมือกูตอนนี้เกินต้านว่ะ!! #เก็บแผ่นดิน”
สำหรับทั้ง 4 คนที่ยืนอยู่ด้านหลังล้วนเป็นกำลังสำคัญของละคร เก็บแผ่นดิน มาตั้งแต่เวอร์ชันต้นฉบับปี 2544 จนถึงฉบับรีเมก ทั้ง อาตู่ นพพล กับ ซ้อนุช ปรียานุช ผู้จัดระดับครูแห่งค่ายเป่า จิน จง รวมถึง เฟรช อริสรา กับ กัปตัน ภูธเนศ นักแสดงนำจากเวอร์ชันแรกที่กลับมาร่วมงานเบื้องหน้ากับเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับ การรวมตัวของคนเบื้องหลังระดับฝีมือในเฟรมเดียวจึงทำให้แฟนละครสัมผัสได้ถึงความเข้มข้นของงานแสดง
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไปเพียง 15 ชั่วโมง แฟนคลับกับคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามากดถูกใจทะลุ 6.4 หมื่นครั้ง พร้อมคอมเมนต์ชื่นชมกว่า 640 ข้อความ รวมถึงแชร์ต่ออีกกว่า 240 ครั้ง หลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นรายชื่อผู้กำกับจำเป็นทั้ง 4 คนแล้ว การันตีคุณภาพงานแน่นอน
สำหรับผู้ชมรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยดูละคร เก็บแผ่นดิน มาก่อน เรื่องนี้ถือเป็นละครแนวแอกชันดรามาฟอร์มยักษ์ระดับตำนานของวงการบันเทิงไทยที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน ค่ายเป่า จิน จง นำบทประพันธ์ของ นายพันดี หรือ ซ้อนุช ปรียานุช ปานประดับ ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือ ไปเก็บแผ่นดินที่สิ้นชาติ มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อปี 2544 ทางช่อง 7 โดยมี อาตู่ นพพล โกมารชุน นั่งแท่นผู้กำกับ ความเข้มข้นของเนื้อหาส่งให้ละครกวาดเรตติ้งถล่มทลายในยุคนั้น ทั้งยังคว้ารางวัลใหญ่มาครองมากมาย ก่อนที่กระทรวงวัฒนธรรมจะยกย่องให้เป็น 1 ใน 99 สุดยอดละครไทยสมัยรัชกาลที่ 9 จากละครทั้งหมดกว่า 2,649 เรื่อง
เรื่องย่อละคร เก็บแผ่นดิน ศึกกู้ชาติกับรักสามเส้าท่ามกลางไฟสงคราม
แก่นหลักของ เก็บแผ่นดิน เล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อแผ่นดินเกิดของชนกลุ่มน้อยสมมติชื่อเผ่า คาเซ ที่ลุกขึ้นยืนหยัดปกป้องบ้านเกิดจากการกดขี่ข่มเหงของกองทัพสหพันธรัฐซาวิน สถานการณ์สู้รบอันดุเดือดลามมาถึงบริเวณชายแดนไทย พร้อมปัญหาขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
เส้นเรื่องหลักผูกโยงชะตาชีวิตของตัวละครหนุ่มสาว 3 คนที่มีอุดมการณ์ต่างขั้วแต่หัวใจเชื่อมถึงกัน คนแรกคือ มินทะดา นักรบหนุ่มชาวคาเซผู้มุ่งมั่นกอบกู้เอกราชให้เผ่าพันธุ์ คนที่สองคือ ชลชาติ นายทหารหนุ่มตงฉินแห่งกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน ส่วนคนสุดท้ายคือ พันพัสสา หญิงสาวชาวไทยจิตใจดีที่เข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งระดับชาติ จนก่อเกิดเป็นรักสามเส้าท่ามกลางเสียงปืนกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่เหนือความรักส่วนตัว
จากนักแสดงนำปี 2544 สู่การส่งต่อไม้ต่อในเวอร์ชันรีเมก 2569บ
ความพิเศษที่ทำให้ภาพเบื้องหลังของ ป๋อ ณัฐวุฒิ กลายเป็นกระแสพูดถึง มาจากการส่งต่อบทบาทข้ามรุ่นระหว่างเวอร์ชันต้นฉบับปี 2544 กับเวอร์ชันรีเมกปี 2569 ทางช่อง 3
ในเวอร์ชันปี 2544 ละครเรื่องนี้แจ้งเกิดให้ ป๋อ ณัฐวุฒิ ในบท ชลชาติ จนคว้ารางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมมาครอง โดยมี กัปตัน ภูธเนศ รับบท มินทะดา คู่กับ อ้อม พิยดา ในบท พันพัสสา
เมื่อค่ายเป่า จิน จง นำ เก็บแผ่นดิน กลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี 2569 พร้อมส่งลงจอช่อง 3 ทุกวันพุธกับพฤหัสบดี ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทีมผู้สร้างได้ดึงนักแสดงรุ่นใหม่มารับไม้ต่อ ไอซ์ ภาณุวัฒน์ มารับบท มินทะดา ภณ ณวัสน์ รับบท ชลชาติ ส่วน อุ้ม อิษยา รับบท พันพัสสา
ขณะเดียวกัน เหล่านักแสดงระดับตำนานจากเวอร์ชันแรกต่างหวนคืนจอในบทบาทใหม่ที่เติบโตขึ้น ป๋อ ณัฐวุฒิ ขยับมารับบท พันเอกธงรบ นายทหารผู้บังคับบัญชาของชลชาติ อ้อม พิยดา รับบท เยียซ่า หญิงแกร่งภรรยาผู้นำชนเผ่าคาเซ ด้าน กัปตัน ภูธเนศ นั่งแท่นผู้กำกับการแสดงเต็มตัวควบคู่กับการรับบท สันทา โดยมี อาตู่ นพพล กับ ซ้อนุช ปรียานุช คอยควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดเช่นเคย ความผูกพันของทีมงานชุดนี้ที่ร่วมสร้างตำนานมาด้วยกันกว่า 25 ปี จึงทำให้ภาพเบื้องหลังของพระเอกรุ่นใหญ่กับผู้กำกับทั้ง 4 คนเต็มไปด้วยความหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป๋อ ณัฐวุฒิ แจงข่าวถูกจับคาบ้าน ยันไม่ยุ่งธุรกิจสีเทา ไม่อยากรวยทางลัด
- บวชแล้ว "อาตู่ นพพล" ศิลปินแห่งชาติ เข้าพิธีอุปสมบทเงียบ 12 ส.ค.
- อบอุ่นหัวใจ "เอ้ก บุษกร" เที่ยวทะเลพร้อมหน้า "กัปตัน ภูธเนศ" และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา