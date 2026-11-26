เสื้อลิเวอร์พูลภาษาไทย โกอินเตอร์ นักเตะใส่แจ็กเก็ต Gold Leaf หลังเกมแดงเดือด ราคา ขายที่ไหน
นักเตะลิเวอร์พูลสวมแจ็กเก็ตจากคอลเลกชันพิเศษ Liverpool FC Gold Leaf ที่มีตัวอักษรภาษาไทยปรากฏเด่นชัดบนตัวเสื้อ โดยภาพเบื้องหลังสุดประทับใจนี้เผยแพร่ผ่านช่อง Inside Anfield ของสโมสร หลังจบเกมแดงเดือดที่หงส์แดงเปิดสนามแอนฟิลด์ถล่มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปอย่างขาดลอย 4-0 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเกมนัดนั้น เลนี่ โยโร่ กองหลังแมนยู โดนใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่ช่วงต้นเกม
ครั้งแรก อาดิดาสเลือกภาษาไทย ออกแบบคอลเลกชันลิเวอร์พูลขายทั่วโลก
คอลเลกชัน Liverpool FC Gold Leaf เริ่มวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ทั้งในร้านค้าอย่างเป็นทางการของสโมสรกับช่องทางออนไลน์ store.liverpoolfc.com เปิดโอกาสให้แฟนบอลจากทุกมุมโลกสามารถจับจองเสื้อผ้าที่มีอักษรไทยไปสวมใส่ได้เช่นเดียวกับแฟนบอลชาวไทย
สโมสรลิเวอร์พูลระบุว่านี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อาดิดาสเลือกประเทศไทยให้เป็นผู้ออกแบบคอลเลกชันพิเศษของสโมสรเพื่อวางจำหน่ายในระดับโลก ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของสโมสรยังเปิดเผยตัวเลขความนิยมว่า ประเทศไทยมีฐานแฟนบอลลิเวอร์พูลมากกว่า 16 ล้านคน ส่งให้หงส์แดงครองแชมป์สโมสรพรีเมียร์ลีกที่มีแฟนบอลมากที่สุดในไทย ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดฤดูกาล 2025/26 สโมสรมียอดผู้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์สะสมในไทยถึง 3.4 ล้านคน พร้อมยอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียอีก 10.4 ล้านคน
แรงบันดาลใจจากทองคำเปลว ผสานอักษรไทยบนชุดแข่งสีดำทอง
สำหรับแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบ ได้แรงบันดาลใจมาจากการปิดทองคำเปลว ซึ่งเป็นธรรมเนียมไทยที่ผูกพันกับความศรัทธา ความเคารพ รวมถึงความเป็นสิริมงคล ทีมออกแบบนำความหมายมงคลนี้มาตีความเป็นการส่งกำลังใจกับคำอวยพรให้แก่ทัพนักเตะ
รายละเอียดบนตัวเสื้อเจอร์ซีย์มาในโทนสีดำ โดดเด่นด้วยลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแบบบางเบา คอเสื้อทรงวีไขว้ตัดขอบสีทอง ประดับตราสโมสรลิเวอร์เบิร์ดกับโลโก้ Trefoil สีทอง ส่วนด้านหลังบริเวณคอเสื้อพิมพ์คำว่า ลิเวอร์พูล เป็นอักษรไทยสีแดงเข้มอยู่ใต้ลายกราฟิกทองคำเปลว
ขณะที่เสื้อแจ็กเก็ตแทร็กท็อปมาในสีดำซิปยาวตลอดตัว คอตั้ง แต่งแถบสามเส้นสีทองอันเป็นเอกลักษณ์ ด้านหลังจัดเต็มด้วยลายกราฟิกวงกลมขนาดใหญ่ที่ผสานอักษรไทยกับอังกฤษเข้ากับลายประดับแบบไทย โดยวางชื่อสโมสรภาษาไทยไว้เหนือคำว่า Liverpool FC ซึ่งลวดลายนี้ปรากฏอยู่บนเสื้อยืดในคอลเลกชันด้วย
เช็กราคา โปรโมชันปักชื่อฟรี พิกัดวางจำหน่ายในไทย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 อาดิดาส ประเทศไทย เพิ่งจัดกิจกรรมพิเศษ Liverpool FC Gold Leaf with Martin Škrtel พาผู้โชคดี 20 คนที่ซื้อเสื้อระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 พฤศจิกายน ไปล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยากับ มาร์ติน สเคอร์เทล อดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูล
ส่วนแฟนบอลที่สนใจเป็นเจ้าของคอลเลกชันนี้ เสื้อเจอร์ซีย์สำหรับผู้ใหญ่วางจำหน่ายในราคา 2,500 บาท เสื้อเจอร์ซีย์เด็ก 2,000 บาท รองเท้า Samba รุ่นพิเศษ 3,800 บาท พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อเสื้อเจอร์ซีย์ครบ 2,500 บาทต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ปักชื่อกับเบอร์ฟรีทันทีที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ที่ร่วมรายการ รวมถึงร้านลิเวอร์พูล เอฟซี สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ร้านอาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์ ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ แอปพลิเคชันอาดิดาส เว็บไซต์ adidas.co.th บัญชีไลน์ @adidasthailand ร้านอาริ ฟุตบอล ร้านซูเปอร์สปอร์ต ร้านอุปกรณ์กีฬาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รวมถึงร้านทางการของสโมสรในไทยทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 9 สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช กับสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล
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