ตารางแข่ง UCL นัดที่ 6 แมนยู อาร์เซนอล ลิเวอร์พูล เตะวันไหน สรุปผลเมื่อคืน
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบลีกเฟส เดินมาถึงนัดที่ 5 ครบแล้วทั้ง 18 คู่ คืนล่าสุดมีทั้งลีลล์ล้มบาเยิร์น มิวนิก และลิเวอร์พูลบุกถล่มคลับ บรูช 3-0 ส่วนนัดที่ 6 ซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายของรอบนี้ จะเตะกันคืนวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม 2569 ตามเวลาไทย
ตารางทั้งหมดในหน้านี้ใช้เวลาประเทศไทย ซึ่งเร็วกว่ายุโรปกลาง 6 ชั่วโมง เกมที่ยุโรปเตะเย็นวันหนึ่ง คนไทยจึงได้ดูเช้ามืดของวันถัดไป
สรุปผลบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2026 เมื่อคืน
ชุดนี้คือเกมที่เตะคืนวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ตามเวลายุโรป หรือเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน บ้านเรา
|เจ้าบ้าน
|ผล
|ทีมเยือน
|คลับ บรูช
|0-3
|ลิเวอร์พูล
|ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
|2-2
|โรมา
|สปอร์ติ้ง ซีพี
|2-2
|แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|ลีลล์
|2-1
|บาเยิร์น มิวนิก
|อินเตอร์ มิลาน
|2-0
|ชตุทการ์ท
|แอตเลติโก มาดริด
|2-0
|ไวกิ้ง
|ซาบาห์
|1-4
|บาร์เซโลนา
|สลาเวีย ปราก
|0-1
|บียาร์เรอัล
|ชัคตาร์ โดเนตสก์
|0-1
|เฟเนร์บาห์เช่
เกมที่ขาดลอยที่สุดคือลิเวอร์พูลบุกไปเชือดคลับ บรูช ถึงถิ่น ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ เติมประตูที่สอง ก่อน อเล็กซานเดอร์ อิซัค จะปิดสกอร์ 3-0
ผลที่คนพูดถึงมากที่สุดกลับเป็นเกมที่ลีลล์เปิดบ้านเฉือนบาเยิร์น มิวนิก 2-1 อายาเสะ อุเอดะ เปิดสกอร์ให้เจ้าบ้าน ซ้ำร้ายกว่านั้นคือประตูที่สองเป็นลูกเข้าประตูตัวเอง
ของ อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช
ที่ปารีส เปแอสเช ออกนำจากลูกของ อุสมาน เดมเบเล่ แต่โรมาไล่ตามได้จากประตูที่สองของ โดนีล มาเลน จบด้วยการแบ่งแต้มกันไป 2-2
อินเตอร์ มิลาน เป็นอีกทีมที่เก็บสามแต้มสบายๆ เปตาร์ ซูซิช เปิดสกอร์ และ เลาตาโร มาร์ติเนซ ตอกย้ำเป็น 2-0 เหนือชตุทการ์ท เก็บคลีนชีตในบ้าน
ส่วนแอตเลติโก มาดริด ชนะไวกิ้ง 2-0 โดย อเล็กซานเดอร์ เซอร์ลอธ ยิงประตูแรก และทีมเยือนจากนอร์เวย์เสีย เฮนริค ฟัลเชเนอร์ ไปจากใบแดง ปิดครึ่งแรกด้วยการเหลือผู้เล่น 10 คน
อีกเกมที่แฟนบอลไทยตามกันเยอะคือ สปอร์ติ้ง ซีพี 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งบรูโน่ แฟร์นันด์ส ยิงสองลูกในสองนาที แต่ทีมโดนตีเสมอในช่วงท้าย
ผลนัดที่ 5 คืนก่อนหน้า
อีกเก้าคู่ของนัดเดียวกันเตะไปตั้งแต่คืนวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ตามเวลายุโรป
|เจ้าบ้าน
|ผล
|ทีมเยือน
|เรอัล มาดริด
|5-1
|เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟน
|แมนเชสเตอร์ ซิตี้
|2-2
|นาโปลี
|อาร์เซนอล
|1-1
|โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
|แอร์เบ ไลป์ซิก
|3-1
|ล็องส์
|กาลาตาซาราย
|1-0
|แอสตัน วิลลา
|โกโม
|1-0
|เออีเค เอเธนส์
|สโลวาน บราติสลาวา
|0-2
|เรอัล เบติส
|เฟเยนูร์ด
|0-1
|ปอร์โต้
|โบโด/กลิมต์
|1-0
|ลาสก์ ลินซ์
เรอัล มาดริด ถล่ม เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟน 5-1 เป็นสกอร์สูงสุดของนัดนี้ ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ โดนนาโปลีไล่เจ๊า 2-2 และอาร์เซนอลเสมอโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 1-1 ในบ้าน
ตารางคะแนน 8 อันดับแรกหลังจบนัดที่ 5
|อันดับ
|ทีม
|คะแนน
|1
|เรอัล มาดริด
|15
|2
|ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
|13
|3
|โกโม
|12
|4
|บาร์เซโลนา
|12
|5
|ลิเวอร์พูล
|12
|6
|เรอัล เบติส
|12
|7
|อาร์เซนอล
|11
|8
|แมนเชสเตอร์ ซิตี้
|10
กติกาของรอบลีกเฟสคือ 8 อันดับแรกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายโดยตรง อันดับ 9 ถึง 24 ต้องไปเตะรอบเพลย์ออฟก่อน ส่วนอันดับ 25 ถึง 36 ตกรอบจากถ้วยยุโรปทันที
ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่ยังอยู่ในกลุ่มแปดทีมแรกคือลิเวอร์พูล อาร์เซนอล และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขณะที่แอสตัน วิลลา มี 9 คะแนน และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มี 7 คะแนน ยังอยู่ในโซนเพลย์ออฟทั้งคู่
ตารางแข่ง UCL 2026 นัดที่ 6 ครบ 18 คู่
นัดที่ 6 เป็นนัดรองสุดท้ายของรอบลีกเฟส หลังจากนั้นเหลืออีกนัดเดียวในเดือนมกราคม 2570 เวลาด้านล่างเป็นเวลาไทย
|วัน
|เวลาไทย
|คู่แข่งขัน
|พุธ 9 ธ.ค.
|00.45 น.
|บียาร์เรอัล พบ ซาบาห์
|พุธ 9 ธ.ค.
|00.45 น.
|ไวกิ้ง พบ เฟเยนูร์ด
|พุธ 9 ธ.ค.
|03.00 น.
|บาเยิร์น มิวนิก พบ สลาเวีย ปราก
|พุธ 9 ธ.ค.
|03.00 น.
|โรมา พบ สปอร์ติ้ง ซีพี
|พุธ 9 ธ.ค.
|03.00 น.
|บาร์เซโลนา พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
|พุธ 9 ธ.ค.
|03.00 น.
|นาโปลี พบ คลับ บรูช
|พุธ 9 ธ.ค.
|03.00 น.
|แอสตัน วิลลา พบ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
|พุธ 9 ธ.ค.
|03.00 น.
|แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แอร์เบ ไลป์ซิก
|พุธ 9 ธ.ค.
|03.00 น.
|เออีเค เอเธนส์ พบ กาลาตาซาราย
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|00.45 น.
|สโลวาน บราติสลาวา พบ ชัคตาร์ โดเนตสก์
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|อาร์เซนอล พบ เรอัล มาดริด
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|ลิเวอร์พูล พบ ปอร์โต้
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|เรอัล เบติส พบ โกโม
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟน พบ แอตเลติโก มาดริด
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|ลาสก์ ลินซ์ พบ เฟเนร์บาห์เช่
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|ชตุทการ์ท พบ ลีลล์
|พฤหัสบดี 10 ธ.ค.
|03.00 น.
|ล็องส์ พบ โบโด/กลิมต์
คู่ที่น่าจับตาที่สุดคืออาร์เซนอลเปิดบ้านรับเรอัล มาดริด และบาร์เซโลนาพบแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ส่วนแฟนผีแดงรอดูแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ แอร์เบ ไลป์ซิก คืนวันพุธที่ 9 ธันวาคม เวลา 03.00 น.
ยูฟ่ากำหนดให้แต่ละวันมีเกมเตะเร็วสองคู่ ที่เหลือเตะพร้อมกัน เวลาแข่งอาจมีการปรับได้จนถึงใกล้วันแข่ง จึงควรเช็กซ้ำอีกครั้งก่อนถึงคืนนั้น
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อ้างอิงจาก: OneFootball , ยูฟ่า