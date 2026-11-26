ถ่ายทอดสดบาสไทย พบ มาเลเซีย วันนี้ 15.00 น. ศึก FIBA Asia Cup 2029 รอบคัดเลือก
ดูบาสสด ไทย พบ มาเลเซีย วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2569 การแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย FIBA Asia Cup 2029 รอบคัดเลือกเบื้องต้น รอบสอง (Pre-Qualifiers Second Round) ทีมชาติไทยมีโปรแกรมประเดิมสนามพบทีมชาติมาเลเซีย เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนาม MBank Arena กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย แฟนบาสเกตบอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟรีผ่านช่อง YouTube ของ FIBA Basketball
การแข่งขันครั้งนี้ ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ฟิจิ และเจ้าภาพมองโกเลีย โดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) จัดการแข่งขันรอบสองระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบคัดเลือกหลักของศึก FIBA Asia Cup 2029
รอบนี้มีทั้งหมด 12 ทีม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม แต่ละทีมลงแข่งขันเพิ่มเติม 3 นัด โดยนำผลการแข่งขันจากรอบแรกมาคิดรวมด้วย ก่อนคัดเลือกทีมอันดับ 1 ถึง 4 ของแต่ละกลุ่ม รวม 8 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกหลัก ซึ่งจะมีทีมที่เคยเข้าร่วม FIBA Asia Cup 2025 อีก 16 ทีมรออยู่
สำหรับคู่ไทย พบ มาเลเซีย ถือเป็นการพบกันของสองชาติคู่แข่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย FIBA กำหนดลงสนามเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลีย ตรงกับเวลา 15.00 น. ของประเทศไทย
แฟนบาสเกตบอลสามารถติดตามชมการแข่งขันทีมชาติไทย พบ มาเลเซีย ผ่านการถ่ายทอดสดของ FIBA Basketball ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ตามโปรแกรมการแข่งขัน
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