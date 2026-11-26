โย ยศวดี สงสารหมาแมวหลุด เตลิดเสียงพลุ ถามเจ้าของตรง ๆ “ไม่มีประตูบ้านเหรอ”
โย ยศวดี โพสต์เดือดหลังเห็นประกาศตามหาหมาแมวหายช่วงจุดพลุทุกปี จี้ตรวจสอบบ้านให้ดีก่อนออกไปฉลอง ชี้สัตว์เลี้ยงมันเลือกเจ้าของไม่ได้
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเทศกาลลอยกระทงคืนวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากตัวเลขการจัดเก็บกระทงที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือประกาศตามหาหมาแมวที่ตกใจเสียงพลุจนวิ่งหนีออกจากบ้าน ล่าสุด “โย ยศวดี” ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยให้หลุดออกจากบ้าน
โย ยศวดี ระบุว่า ตนสงสัยจริง ๆ ว่าทำไมทุกปีที่มีการจุดพลุ ต้องเห็นประกาศตามหาหมาแมวที่ตกใจวิ่งหนีออกจากบ้านกันทุกปี โดยเฉพาะบ้านที่บอกว่าเลี้ยงระบบปิด จึงอยากถามตรง ๆ ว่า ประตูบ้านไม่มีหรือสัตว์เลี้ยงกระโดดออกไปทางรูไหนของบ้าน
สำหรับตน คนที่รักและใส่ใจหมาของตัวเอง ต่อให้ข้างนอกเสียงดังเหมือนระเบิด สิ่งแรกที่คิดคือ “ลูกเราอยู่ไหน ปลอดภัยหรือยัง?” ก่อนจะออกไปปาร์ตี้เมาหัวทิ่ม ควรดูความเรียบร้อยในบ้านก่อน เพราะเสียงที่คนรู้ว่าเป็นพลุ สำหรับสัตว์เลี้ยงมันคือเสียงดังที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว พวกเขาไม่รู้หรอกว่าคนกำลังฉลองอะไรกัน รู้แค่ว่ากลัวแล้วก็อยากหนี ซึ่งคนที่รู้ล่วงหน้าว่าคืนนี้จะมีพลุก็คือคนเลี้ยง
“โยสงสัยจริง ๆ ค่ะ ทำไมทุกปีที่มีการจุดพลุ เราต้องเห็นประกาศตามหาหมาแมวที่ตกใจวิ่งหนีออกจากบ้านกันทุกปี? โดยเฉพาะบ้านที่บอกว่าเลี้ยงระบบปิด โยอยากถามตรง ๆ เลยว่า ประตูบ้านไม่มีเหรอคะหรือเขากระโดดออกไปทางรูไหนของบ้าน???
สำหรับโย คนที่รักและใส่ใจหมาของตัวเอง ต่อให้ข้างนอกดังอย่างกับระเบิด สิ่งแรกที่คิดก็คือ ลูกเราอยู่ไหน ปลอดภัยหรือยัง? ก่อนจะออกไปปาร์ตี้เมาหัวทิ่มดูความเรียบร้อยในบ้านก่อน เสียงที่เรารู้ว่าเป็นพลุ สำหรับเขามันคือเสียงดังที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว เขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังฉลองอะไรกัน รู้แค่ว่ากลัวแล้วก็อยากหนี คนที่รู้ล่วงหน้าว่าคืนนี้จะมีพลุคือเราค่ะ
ถ้าเป็นน้องที่เราให้อาหารแล้วเขายังเดินเข้าออกได้อย่างอิสระ เลี้ยงตามมีตามเกิด อันนั้นโยเข้าใจว่าขอบเขตที่เราดูแลเขาได้มันมีแค่นั้น ก็ต้องทำใจ!
แต่ถ้าเป็นหมาแมวที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้าน แล้วเขาหลุดออกไปได้ โยว่าคำถามแรกที่เราต้องถามตัวเองคือ ตอนนั้นใครเปิดประตูทิ้งไว้ หรือบ้านมีช่องตรงไหนที่เราไม่เคยสังเกต?
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่พลุก็จุดช่วงเดิมทุกปี ข่าวหมาแมวหายก็เห็นกันทุกปี ถ้าเราเรียกเขาว่าลูก การดูแลก็ควรเริ่มตั้งแต่ก่อนพลุลูกแรกจะดัง อย่างน้อยเดินไปดูสักนิดว่าลูกอยู่ในบ้านแล้วหรือยัง แล้วประตูที่เราคิดว่าปิดดีแล้วน่ะ ปิดสนิทจริงไหม?
สัตว์เลี้ยงมันเลือกเจ้าของไม่ได้ประโยคนี้มันชัดเจน!”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิจารณ์ยับ! อินฟลูฯ ดัง ทำคอนเทนต์ ใช้เท้าเตะกระทงลงน้ำ ชาวเน็ตจวกไร้กาลเทศะ
- ช็อก! เลขยอดกระทงปี 2569 ทะลุ 4 แสนใบ พุ่งเกือบ 1.4 หมื่น ขยะขนมปังทะลักหวั่นน้ำเน่า
- คลิปนาที ‘ทักษิณ’ สวมกอด ‘ฟ่าน ปิงปิง’ พาลอยกระทงเชียงใหม่ สืบสานประเพณีไทย