ไม่รอด! บุกรวบ “จอมโจรทิวลี่” พร้อมพวก คดีโกงเครื่องมือแพทย์ เบื้องต้นยังปฏิเสธ
ไม่รอด! เจ้าหน้าที่บุกจับกุม “จอมโจรทิวลี่” พร้อมพวก คดีฉ้อโกงเครื่องมือแพทย์ หลังเหยื่อแจ้งความกว่า 10 ราย เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ
26 พฤศจิกายน 2569 ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน รวบตัวจอมโจรทิวลี่ผู้เถียงพี่หน่วงในโหนกระแสติดตามการแถลงข่าวที่กองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภค #ปคบ #จอมโจรทิวลี่”
ด้าน พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผู้กำกับการกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผกก.4 บก.ปคบ.) เปิดเผยความคืบหน้าคดีจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาฉ้อโกงเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีตัวการสำคัญฉายา “จอมโจรทิวลี่”
คดีนี้เริ่มต้นหลังผู้เสียหายรายหนึ่งไปออกรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนจะมีผู้เสียหายรายอื่นทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันจันทร์ รวมแล้วกว่า 10 ราย
หลังรับแจ้งความและรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 3 ราย ประกอบด้วยตัวการหลักที่ทำหน้าที่หลอกลวงผู้เสียหาย ฉายา “จอมโจรทิวลี่” และเจ้าของบัญชีที่ใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายอีก 2 ราย
ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง 3 รายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกการจับกุมและสอบปากคำอย่างเป็นทางการ โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธ
จากการตรวจสอบของกลาง เบื้องต้นไม่พบเครื่องมือทางการแพทย์จริงตามที่กลุ่มผู้ต้องหานำเสนอหรือใช้หลอกลวง ส่วนทรัพย์สินอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กรณีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ และร่วมกันโฆษณาขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.วีระพงษ์ ย้ำว่า การสืบสวนยังไม่สิ้นสุด หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นหรือมีผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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