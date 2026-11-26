ตรวจหวยลาว 26 พ.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนาครบทุกเลข สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี
คอหวยและนักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลสลากพัฒนา หรือหวยลาว ประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2569 หน้านี้รวมผลรางวัลครบทุกเลขไว้ที่เดียว พร้อมสถิติย้อนหลังเฉพาะงวดที่ออกวันพฤหัสบดี 29 งวด และอัตราเงินรางวัลของแต่ละรางวัล
การออกรางวัลเริ่มราว 20.00 น. ตามเวลาไทย ตารางด้านล่างจะอัปเดตทันทีที่ประกาศผล ระหว่างนี้จะขึ้นว่ารอผลไว้ก่อน
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 26 พ.ย. 69 (26/11/69)
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ผลหวยลาว งวดประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
- เลข 1 ตัว : รอผล
อัปเดตล่าสุด ยังไม่ประกาศผล การออกรางวัลเริ่มราว 20.00 น.
สถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี
สำหรับคนที่เก็บสถิติไว้ดูเลขซ้ำและเลขที่ออกบ่อย ตารางด้านล่างคือผลของงวดที่ออกตรงกับวันพฤหัสบดี ไล่จากงวดล่าสุดย้อนขึ้นไป
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|19/11/69
|8727
|727
|27
|7
|12/11/69
|9836
|836
|36
|6
|5/11/69
|4079
|079
|79
|9
|29/10/69
|3294
|294
|94
|4
|22/10/69
|8077
|077
|77
|7
|15/10/69
|0621
|621
|21
|1
|8/10/69
|6998
|998
|98
|8
|1/10/69
|5609
|609
|09
|9
|24/9/69
|2667
|667
|67
|7
|17/9/69
|7595
|595
|95
|5
|10/9/69
|7128
|128
|28
|8
|3/9/69
|5088
|088
|88
|8
|27/8/69
|9759
|759
|59
|9
|20/8/69
|4900
|900
|00
|0
|13/8/69
|3606
|606
|06
|6
|6/8/69
|7634
|634
|34
|4
|30/7/69
|0702
|702
|02
|2
|23/7/69
|6276
|276
|76
|6
|16/7/69
|6395
|395
|95
|5
|9/7/69
|2891
|891
|91
|1
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
อัตราเงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
อัตราด้านล่างคิดจากการซื้อ 1,000 กีบต่อหนึ่งรางวัล
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
หวยลาวเป็นสลากของ สปป.ลาว การรับแทงหรือเล่นพนันหวยต่างประเทศในไทยยังผิดกฎหมาย ข้อมูลในหน้านี้เผยแพร่เพื่อรายงานผลการออกรางวัลเท่านั้น
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