ยึดทรัพย์ 206 ล้าน “พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์” 296 ล้าน ร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดิน
ป.ป.ช. แถลงปิดคดี ยึดทรัพย์ 296 ล้าน พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ตกเป็นของแผ่นดิน ศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุด ปมร่ำรวยผิดปกติ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงผลคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีร่ำรวยผิดปกติของ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ปิดฉากคดีทุจริตที่ยืดเยื้อมานานกว่า 12 ปี
จุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.เสถียร ช่วงเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการ ป.ป.ช. พบเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 จึงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริง
ย้อนมติ ป.ป.ช. ปี 2557 ชี้มูลร่ำรวยผิดปกติ 296 ล้านบาท
ระหว่างการไต่สวน เจ้าหน้าที่อายัดทรัพย์สินของ พล.อ.เสถียร คู่สมรส ลูก รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบ กระทั่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่า พล.อ.เสถียร ร่ำรวยผิดปกติ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติรวมมูลค่า 296,323,911.07 บาท
นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังพบพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินบางส่วนจนตามคืนไม่ได้ จึงส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในบัญชีเป็นการชั่วคราว พร้อมขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติทั้งในชื่อของ พล.อ.เสถียร กับบุคคลอื่นให้ตกเป็นของแผ่นดิน
เปิดคำพิพากษา 3 ศาล ก่อนศาลฎีกาสั่งยึดครบ 51 รายการ
ต่อมาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศาลแพ่งพิพากษาให้ทรัพย์สินทั้ง 51 รายการ มูลค่า 296,323,911.07 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน ศาลสั่งให้ พล.อ.เสถียร ส่งมอบทรัพย์สิน โอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมดอกผลให้แก่แผ่นดิน หากบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินชุดนี้ได้ไม่ครบ ให้บังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของ พล.อ.เสถียร จนครบจำนวนภายในอายุความ 10 ปี
คดีเดินหน้าต่อจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ให้ยกคำร้องเฉพาะทรัพย์สินรายการที่ 30 กับรายการที่ 31 คือเงินในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จำนวน 634,683.53 บาท กับจำนวน 400,000 บาท ส่วนรายการอื่นให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
กระทั่งวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เท่ากับให้ยึดทรัพย์สินครบทั้ง 51 รายการ มูลค่ากว่า 296.32 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดินตามเดิม พร้อมคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่ พล.อ.เสถียร กับผู้คัดค้าน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงนำผลคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งถือว่าถึงที่สุดแล้วมาแถลงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน