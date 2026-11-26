คลิประทึก หนุ่มพาหมาดูคลื่นยักษ์ ไม่ถึง 2 ชั่วโมงถูกซัดตกบันไดพัดจมทะเล
เกิดเหตุการณ์ระทึกที่ชายหาดแคนนอนบีช (Cannon Beach) รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อชายคนหนึ่งพาสุนัขไปชมคลื่นทะเลในช่วงน้ำขึ้นสูงผิดปกติ ก่อนถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดตกจากบันไดทางลงชายหาด ทั้งคนและสุนัขถูกกระแสน้ำพัดออกไป โชคดีที่สามารถกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย ที่น่าตกใจคือชายคนนี้เพิ่งถูกตำรวจออกใบสั่งและเตือนให้อยู่ห่างจากทะเลเมื่อไม่ถึง 2 ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ
สำนักข่าว SFGATE รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณบันไดทางลงชายหาดถนน Second Street ใกล้ลำธารเอโคลา (Ecola Creek) โดยคลิปวิดีโอที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้เผยให้เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่บนบันไดริมทะเล ขณะที่สุนัขซึ่งมีสายจูงเดินอยู่บนชายหาดด้านล่าง
ระหว่างนั้น คลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าฝั่งอย่างกะทันหัน พัดสุนัขลงไปในน้ำก่อน ชายเจ้าของพยายามยึดราวบันไดไว้ แต่คลื่นระลอกต่อมาซัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนเจ้าตัวต้านแรงน้ำไม่ไหว ถูกพัดหลุดจากบันไดลงไปในทะเลตามสุนัข
ผู้เห็นเหตุการณ์รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงเมืองแคนนอนบีชให้เข้าช่วยเหลือ ก่อนพบว่าทั้งชายและสุนัขสามารถเคลื่อนตัวไปยังบันไดทางขึ้นชายหาดอีกจุดหนึ่ง และกลับขึ้นฝั่งได้สำเร็จ โดยตำรวจยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตาม เมื่อตำรวจตรวจสอบข้อมูลกลับพบว่า ชายที่ถูกคลื่นซัดเป็นบุคคลเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เพิ่งตักเตือนไปเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกัน
ย้อนกลับไปเมื่อเวลา 08.50 น. ตำรวจเมืองแคนนอนบีชพบชายคนนี้ขับรถลงไปบนชายหาดทางใต้ของจุดชมวิวโทโลวานา (Tolovana Wayside) เมื่อเข้าไปสอบถาม เจ้าตัวอธิบายว่าต้องการชมปรากฏการณ์ King Tide หรือภาวะน้ำทะเลขึ้นสูงเป็นพิเศษในระยะใกล้
เจ้าหน้าที่จึงออกใบสั่งฐานขับรถบนชายหาด พร้อมเตือนให้ออกจากพื้นที่และชมทะเลจากจุดที่ปลอดภัย เนื่องจากคลื่นในช่วงเวลาดังกล่าวมีความรุนแรงและคาดเดาทิศทางได้ยาก แต่เวลาผ่านไปเพียง 1 ชั่วโมง 40 นาที ชายคนเดิมกลับประสบเหตุถูกคลื่นซัดลงทะเลพร้อมสุนัข
สำหรับปรากฏการณ์ King Tide เป็นคำเรียกภาวะที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงเป็นพิเศษ โดยเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อระดับน้ำทะเล เมื่อเกิดร่วมกับคลื่นทะเลรุนแรง อาจทำให้น้ำซัดขึ้นมาบนชายหาดสูงกว่าปกติ
ส่วนคลื่นที่ซัดชายและสุนัขในครั้งนี้มีลักษณะของ Sneaker Wave หรือคลื่นที่พุ่งเข้าฝั่งอย่างกะทันหัน โดยอาจมีขนาดและความแรงมากกว่าคลื่นก่อนหน้า สามารถพัดคนที่ยืนอยู่บนชายหาดให้เสียหลักและถูกลากลงทะเลได้ แม้ก่อนหน้านั้นสภาพน้ำจะดูไม่อันตรายก็ตาม
หลังเกิดเหตุ ตำรวจเมืองแคนนอนบีชเผยแพร่คลิปเพื่อเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการลงไปบริเวณชายหาดในช่วงน้ำขึ้นสูง ควรชมทะเลจากพื้นที่สูงที่ปลอดภัย และไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้แนวคลื่น เนื่องจากบันไดทางลงชายหาดก็ไม่ใช่จุดที่ปลอดภัยเสมอไป
เจ้าหน้าที่ย้ำว่าการเข้าไปชมปรากฏการณ์ธรรมชาติในระยะใกล้ไม่คุ้มกับความเสี่ยงต่อชีวิต ทั้งของนักท่องเที่ยว สัตว์เลี้ยง และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อาจต้องเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
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