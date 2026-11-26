รัฐบาล เปิดโอกาสให้ ผู้เสพยาเสพติด สมัครใจบำบัดรักษา ก่อนบังคับใช้กฎใหม่ปี 70
รัฐบาล เปิดโอกาสให้ ผู้เสพยาเสพติด ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สมัครใจบำบัดรักษา ก่อนบังคับใช้กฎใหม่ปี 70 ไม่มีประวัติอาชญากรรม
น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงยาบ้า เป็นวาระสำคัญและเร่งด่วน โดยขับเคลื่อนผ่านแผนระดับชาติและการปฏิบัติการเฉพาะกิจที่เน้นทั้งการสกัดกั้น ปราบปราม ยึดทรัพย์ บำบัดรักษา และการป้องกันชุมชน
โดยผู้ค้ายาเสพติดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะที่ผู้เสพถือเป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลและบำบัดรักษา
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาลเปิดโอกาสผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบำบัด หากเข้ารับการบำบัดจนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมโดยไม่ถูกดำเนินคดี และไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวตามเงื่อนไขของกระบวนการดังกล่าว เพื่อมุ่งให้โอกาสผู้เสพได้กลับตัว ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับครอบครัวและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดติดต่อขอคำปรึกษาและประสานเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ที่ครอบครัวมีผู้ติดยา โทร. 1386
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า เพื่อให้การปราบปราบยาเสพติดเป็นไปอย่างเด็ดขาด รัฐบาลเดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายวาระแห่งชาติ มุ่งปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าอย่างจริงจัง ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ เพื่อคืนคนกลับสู่สังคมและลดปัญหาการเสพซ้ำ
ขณะนี้ได้มีการดำเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2570 โดยให้ยกเลิกเกณฑ์การครอบครองยาเสพติดปริมาณเล็กน้อย เปลี่ยนแนวทางเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีหากพบการครอบครองยาเสพติด ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใดก็ตาม
“ในช่วงก่อนที่กฎกระทรวงฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป โดยขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมประสานส่งต่อการรักษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเป็นความลับทุกกรณี” น.ส.พลอยทะเล ย้ำ
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