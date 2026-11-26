ค่าแรงขั้นต่ำปี 2570 ดัน 5 จังหวัดปริมณฑล ขึ้น 400 บาทเท่า กทม. ลุ้นเป็นของขวัญปีใหม่
แรงงานในพื้นที่ปริมณฑลมีลุ้นรับข่าวดีรับปีใหม่ นายวีรสุข แก้วบุญปัน กรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้าง เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ว่าฝ่ายลูกจ้างยังคงยืนยันข้อเสนอให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน 5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม ขึ้นเป็นวันละ 400 บาท เท่ากับกรุงเทพมหานคร โดยต้องรอให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาและลงมติในการประชุมวันที่ 4 ธันวาคมนี้
ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของกรุงเทพมหานครอยู่ที่วันละ 400 บาท ตามประกาศที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ขณะที่ทั้ง 5 จังหวัดปริมณฑลยังคงอยู่ที่วันละ 372 บาท ทำให้เกิดส่วนต่างห่างจากเมืองหลวงถึง 28 บาทต่อวัน ทั้งที่ในอดีตกรุงเทพฯ กับจังหวัดรอบข้างเคยใช้อัตราค่าจ้างเดียวกันมาโดยตลอด
นายวีรสุขมองว่าสาเหตุที่ตัวเลขแยกออกจากกันในการพิจารณาครั้งก่อน เป็นเพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาทางการเมือง จนทำให้มติที่ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ ฝ่ายลูกจ้างเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่คนทำงานในกรุงเทพฯ กับปริมณฑลซึ่งมีสภาพพื้นที่และค่าครองชีพเชื่อมโยงกันจะได้ค่าแรงต่างกัน จึงเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนอัตราของจังหวัดอื่นๆ ค่อยพิจารณากันในลำดับถัดไป
เบื้องหลังความล่าช้า องค์ประชุมบางตาจนต้องเลื่อนโหวต
สำหรับเหตุผลที่การเคาะตัวเลขค่าจ้างต้องขยับมาเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคม มีที่มาจากนัดประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้นัดหมาย แต่ปรากฏว่าฝ่ายราชการมีเพียงปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมเพียงคนเดียว เนื่องจากกรรมการฝ่ายราชการเกษียณอายุไปแล้ว 2 คน ลาประชุมอีก 2 คน ขณะที่กรรมการบางส่วนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้จำนวนผู้เข้าประชุมในห้องค่อนข้างน้อย
นายวีรสุขในฐานะกรรมการฝ่ายลูกจ้างจึงเสนอให้ประธานเลื่อนวาระสำคัญนี้ออกไปเป็นวันที่ 4 ธันวาคม เพราะมองว่าการลงมติเรื่องค่าจ้างควรให้กรรมการทุกคนมานั่งพิจารณาข้อมูลร่วมกันในห้องประชุม ซึ่งประธานคณะกรรมการค่าจ้างก็เห็นด้วยและขอให้กรรมการทุกคนเดินทางมาประชุมด้วยตนเองพร้อมกันในวันดังกล่าว
ทำไมไม่รอบอร์ดชุดใหม่ กับทิศทางค่าแรงจังหวัดอื่น
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดไม่รอให้คณะกรรมการค่าจ้างชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ก่อน นายวีรสุขชี้แจงว่าคณะกรรมการชุดรักษาการชุดปัจจุบันยังมีอำนาจตามกฎหมายครบถ้วน จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะประกาศแต่งตั้งชุดใหม่ลงในราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้กรรมการชุดใหม่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่มีใครตอบได้ว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไร หากปล่อยให้รอไปจนถึงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม 2570 แล้วยังไม่มีประกาศ การพิจารณาปรับค่าจ้างก็จะยิ่งยืดเยื้อออกไปอีก
ด้านตัวเลขค่าจ้างของจังหวัดอื่นๆ นายวีรสุขระบุว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะต้องรอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมและยังตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้น คณะอนุกรรมการค่าจ้างหลายจังหวัดเสนอให้คงอัตราเดิม บางจังหวัดเสนอปรับขึ้นเล็กน้อย โดยมีราว 2 ถึง 3 จังหวัดที่เสนอปรับขึ้นประมาณ 10 บาท ซึ่งทั้งหมดยังต้องรอการพิจารณาชี้ขาดอีกครั้ง
ลุ้นมีผล ม.ค. 2570 เป็นของขวัญปีใหม่ให้แรงงานรากหญ้า
นายวีรสุขคาดการณ์ว่าการประชุมในวันที่ 4 ธันวาคมนี้น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หากมีมติออกมาไม่ว่าจะในรูปแบบใด ก็น่าจะสามารถประกาศและมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนมกราคม 2570 ตามที่ฝ่ายลูกจ้างตั้งเป้าหมายให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้แรงงาน เขายังประเมินด้วยว่าภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามก็บรรเทาลงแล้ว อัตราที่ฝ่ายลูกจ้างเสนอรอบนี้ถือว่าไม่ได้สูงเกินไป หากไม่มีปัจจัยทางการเมืองหรือวิกฤตเศรษฐกิจโลกเข้ามาแทรกแซง เรื่องนี้ก็น่าจะเดินหน้าต่อไปได้
กรรมการฝ่ายลูกจ้างย้ำว่าค่าจ้างขั้นต่ำคือความหวังสำคัญของคนทำงานระดับรากหญ้าที่มีรายได้น้อย ซึ่งแตกต่างจากแรงงานมีฝีมือที่สามารถต่อรองค่าตอบแทนตามความสามารถได้อยู่แล้ว ประกอบกับตลอดทั้งปี 2569 ประเทศไทยยังไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเลย
“สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือยังมีลูกจ้างที่มีรายได้น้อยอีกเป็นล้านคนกำลังรอการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องปล่อยให้พวกเขารอต่อไป”
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 400 บาทสำหรับ 5 จังหวัดปริมณฑลในขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอของฝ่ายลูกจ้างเท่านั้น ยังไม่ใช่มติอย่างเป็นทางการ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2570 ของทุกจังหวัดยังต้องรอข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ยังไม่ปรากฏความเห็นต่อสาธารณะจากฝ่ายนายจ้างต่อข้อเสนอดังกล่าว
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