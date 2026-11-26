โม อมีนา แก้จมูกครั้งใหญ่ หลังใส่ซิลิโคนมา 20 ปี จนเริ่มหย่อนเอียง
โม อมีนา พินิจ นักแสดงสาว เปิดใจเรื่องแก้จมูกครั้งใหญ่หลังใส่ซิลิโคนแท่งเดิมมานาน 20 ปี จนเริ่มหย่อนกับเอียง การผ่าตัดรอบนี้ใช้เวลาราว 7 ถึง 8 ชั่วโมง ปัจจุบันยังมีอาการบวม ต้องรอประมาณ 1 ปีกว่าทรงจะเข้าที่จริง
เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ โดยมี หมอเพชร ชัยรัตน์ จาก Fiora Clinic ร่วมพูดคุยด้วย โมเล่าว่าตลอดเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิง เธอทำศัลยกรรมอย่างเดียวคือเสริมจมูกด้วยซิลิโคน แล้วปล่อยไว้แบบนั้นมานาน 20 ปี กระทั่งวันหนึ่งเริ่มอยากรู้ว่าข้างในจมูกเป็นอย่างไรแล้ว จึงตัดสินใจเข้าไปปรึกษาแพทย์
ผลตรวจพบว่าซิลิโคนเดิมเริ่มหย่อนกับเอียง คนทั่วไปที่ไม่ได้สังเกตอาจมองไม่ออก แต่ถ้าคุยกันใกล้ ๆ จะเห็นชัดว่าจมูกเอียงจริง ทั้งยังมีส่วนที่โค้งกับส่วนที่เป็นกระดูกให้ต้องแก้ไข ตอนนี้แพทย์นำซิลิโคนแท่งเดิมออกไปหมดแล้ว โจทย์ที่เธอให้หมอคือขอทรงจมูกที่อยู่กับใบหน้าแล้วดูพอดี เป็นธรรมชาติ ไม่โด่งพุ่งจนเกินงาม ที่สำคัญคือไม่ได้หยิบรูปใครไปเป็นต้นแบบให้หมอดูเลยสักรูป
สำหรับการพักฟื้น โมเล่าว่าจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วง 3 เดือนกับ 6 เดือน ส่วนช่วงที่เข้าที่จริงๆ คือราว 1 ปี ซึ่งในวันให้สัมภาษณ์ยังมีอาการบวมกับร่องรอยจากการผ่าตัดหลงเหลืออยู่ ย้อนไปช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 สื่อบันเทิงอย่างกระปุกกับทีนี่รายงานตรงกันว่าการแก้รอบนี้เป็นการปรับโครงสร้างจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง หลังถอดซิลิโคนเดิมออกทั้งหมด โดยตอนนั้นเธอเพิ่งผ่าตัดมาได้ราว 15 วัน
หลังปล่อยภาพลุคใหม่ออกมา ความเห็นในโลกออนไลน์ก็แตกออกเป็นสองฝั่ง มีทั้งคนที่เข้ามาชมว่าสวยขึ้น กับคนที่บอกตรงๆ ว่าชอบทรงเดิมมากกว่า ส่วนเจ้าตัวยอมรับเองว่ายังไม่ชินกับหน้าตัวเองนัก
ปรับการกินเน้นโปรตีน ตั้งเป้าดูสดใสเหมือน 20 ปีก่อน
นอกจากเรื่องจมูก โมยังเล่าถึงวิธีดูแลตัวเองในวัยปัจจุบันว่าไม่ได้อยากผอมจนดูซูบ แต่อยากให้รูปร่างดูมีน้ำมีนวล ผิวดี สุขภาพดี จึงปรับเรื่องอาหารการกินโดยเน้นโปรตีนเป็นหลัก พร้อมให้ความสำคัญกับการนอนหลับอย่างมาก เพราะหากนอนไม่พอร่างกายจะส่งสัญญาณฟ้องทันทีตั้งแต่ตื่นนอน
ส่วนเรื่องการออกกำลังกาย เธอยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลา จึงอาศัยกิจกรรมในชีวิตประจำวันแทน ทั้งการเดินกับการทำงานในกองถ่าย ควบคู่ไปกับการดูแลระบบย่อยอาหารกับระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนไปตามวัย รวมถึงกินวิตามินเสริมที่จำเป็น
เป้าหมายช่วงนี้คือการปั้นหุ่นให้กลับไปมีน้ำหนักเท่ากับเมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งเธอทำสำเร็จแล้ว ส่วนเป้าหมายถัดไปคืออยากดูดีเหมือนเมื่อ 20 ปีก่อน ไม่ใช่ในแง่ที่ต้องหน้าตาเหมือนภาพเก่าทุกตารางนิ้ว แต่อยากให้ตัวเองดูสดใสที่สุด โดยวันเกิดของเธอตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมนี้
มุมมองเรื่องอายุ ความเครียด กับการตัดคนเป็นพิษ
เมื่อถามถึงอายุที่เพิ่มขึ้น โมมองว่าตัวเลขเป็นเพียงเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่ชี้ขาดคือการดูแลสุขภาพ เธอย้ำว่าความเครียดส่งผลต่อร่างกายอย่างมาก หากใช้ชีวิตโดยไม่เครียดเกินไป ร่างกายก็จะเสื่อมช้าลง
สำหรับความสัมพันธ์กับคนรอบตัว นักแสดงสาวเผยว่าตัวเองเป็นคนรักคนง่ายแต่ก็ตัดง่ายเช่นกัน หากตัดสินใจตัดใครออกจากชีวิตแล้วก็ตัดขาดเลย ไม่กลับไปวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิม พออายุมากขึ้นก็มองออกเองว่าคนแบบไหนเป็นพิษกับชีวิต
ทั้งนี้ รายละเอียดการผ่าตัดทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของนักแสดงสาว การแก้จมูกที่ต้องรื้อโครงสร้างเดิมมีความซับซ้อนกว่าการเสริมครั้งแรก ระยะเวลาพักฟื้นกับผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ผู้ที่สนใจจึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจสภาพจมูกของตัวเองอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ
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