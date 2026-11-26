2 นางฟ้า แตกหักมิตรภาพ 15 ปี รับไม่ได้ เพื่อนรักแทงข้างหลัง กินแฟนเก่าต่อจากเพื่อน
ปิดฉากมิตรภาพนางฟ้าวิกตอเรียซีเคร็ต นางแบบดัง โจน สมอลส์ วัย 38 ปี เปิดปากเล่าเบื้องหลังรอยร้าวในรายการพอดแคสต์ เผยเคยคบหาอดีตควอเตอร์แบ็กซูเปอร์สตาร์นาน 8 เดือน ก่อนเพื่อนสนิท แคนดิซ สเวนโพล ที่รู้ทุกเรื่อง จะขอเดินหน้าสานสัมพันธ์ต่อ กินผู้ชายต่อจากเพื่อน
ระหว่างการพูดคุย พิธีกรถามตรงๆ ว่าชนวนเหตุของการหักหลังครั้งนี้เป็นเรื่องของ ทอม เบรดี อดีตควอเตอร์แบ็กซูเปอร์สตาร์วัย 49 ปี หรือไม่ สมอลส์ตอบกลับอย่างชัดเจนว่า “โชคร้ายที่นั่นคือตัวเร่ง”
สมอลส์เล่าย้อนถึงความสัมพันธ์ในอดีตว่า เธอเคยคบหากับเบรดีเป็นเวลา 8 เดือน แม้ความสัมพันธ์ครั้งนั้นจะไม่ได้จริงจังถึงขั้นผูกมัด แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เจ็บปวดเกินกว่าดราม่าแย่งผู้ชายทั่วไป คือความผูกพันระหว่างเธอกับสเวนโพลที่สนิทกันถึงขั้นเคยวางแผนซื้อบ้านพักตากอากาศร่วมกัน สมอลส์ถึงกับตั้งคำถามกลางรายการว่าใครจะทำเรื่องแบบนี้กับเพื่อนได้ลงคอ
ไทม์ไลน์จุดแตกหักเกิดขึ้นราว 3 เดือนหลังจากสมอลส์เลิกรากับเบรดี จู่ๆ สเวนโพลก็ส่งข้อความมาบอกว่ามีเรื่องสำคัญต้องคุยด้วย สมอลส์รู้สึกได้ทันทีว่าท่าทีแบบนี้ผิดปกติ สัญชาตญาณบอกเธอได้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มบทสนทนาว่าอดีตเพื่อนสนิทกำลังจะพูดเรื่องอะไร
สิ่งที่สมอลส์รับไม่ได้มากที่สุดคือ ตลอดช่วงเวลาที่เธอคบหากับเบรดี สเวนโพลรับรู้รายละเอียดส่วนตัวทุกซอกทุกมุม เพราะสมอลส์ไว้ใจเล่าให้ฟังในฐานะเพื่อนสนิทที่คิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น สเวนโพลยังเคยเป็นคนช่วยเธอร่างข้อความส่งไปหาเบรดีด้วยซ้ำ
พอถึงวันที่สเวนโพลเอ่ยปากสารภาพ สมอลส์ยอมรับว่าช็อกจนพูดไม่ออก แม้สเวนโพลจะกล่าวคำขอโทษ แต่กลับบอกตรงๆ ว่าจะเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์กับเบรดีต่อไป
สมอลส์เล่าว่าอีกฝ่ายพูดในลักษณะลดทอนประสบการณ์ความรักที่เธอเคยมี พยายามแก้ตัวให้การกระทำของตัวเอง ทำเหมือนความรู้สึกของเธอไม่มีความหมาย โดยไม่แสดงความเกรงใจต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย
ตัดขาดเกลี้ยงไอจี ไร้เงาร่วมเฟรมบนรันเวย์ Victoria’s Secret
รอยร้าวครั้งใหญ่ทำให้สมอลส์ตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เธอลบรูปสเวนโพลออกจากอินสตาแกรมทั้งหมด พร้อมกดเลิกติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของอดีตเพื่อนซี้มาหลายเดือนแล้ว กระแสข่าวลือเรื่องความบาดหมางเพิ่งมาปะทุหนักหลังงานเดินแบบ Victoria’s Secret Fashion Show เมื่อเดือนตุลาคม 2569 เมื่อแฟนคลับสังเกตเห็นว่าทั้งคู่ไม่มีรูปถ่ายร่วมเฟรมกันเลย
เมื่อพิธีกรถามถึงประเด็นไม่มีรูปคู่ในงาน สมอลส์ยืนยันว่าเป็นความจริง ทั้งยังกล่าวติดตลกว่าเธอเป็นคนปล่อยข่าวนี้เองด้วยซ้ำ ส่วนคอมเมนต์ดุเดือดบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ ที่เธอเขียนข้อความทำนองว่าไม่คบเพื่อนที่แทงข้างหลัง พร้อมเหน็บแนมว่าบางคนไม่มีกฎของเพื่อนหญิง สมอลส์ก็ยอมรับตรงๆ ว่าเป็นคนพิมพ์เองกับมือ
บทสรุปที่เธอได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือ ประวัติศาสตร์ที่สร้างร่วมกันมาไม่ได้การันตีความซื่อสัตย์ เธอทิ้งท้ายถึงอดีตเพื่อนรักว่าหวังว่าสเวนโพลจะได้สิ่งที่ต้องการ รวมถึงคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดที่ลงแรงไป
ท่าทีฝั่ง แคนดิซ สเวนโพล กับความสัมพันธ์ครั้งใหม่
ด้านความเคลื่อนไหวของฝั่งสเวนโพล ตัวแทนของเธอเคยชี้แจงกับสื่อบันเทิง TMZ เพียงสั้นๆ ว่า สเวนโพลกับสมอลส์มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน เป็นมิตรภาพที่แคนดิซจะให้ความเคารพเสมอ
ขณะที่นิตยสาร PEOPLE ติดต่อไปยังตัวแทนของสเวนโพลเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ส่วนทอม เบรดี กับทีมตัวแทนยังคงปิดปากเงียบไม่แสดงความเห็นใดๆ
สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเบรดีกับสเวนโพล นิตยสาร PEOPLE เคยรายงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้หลายเดือนแล้ว โดยเริ่มสนิทสนมกันจากการมีบทบาทเป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกเหมือนกัน ทั้งนี้ เบรดีเองเคยผ่านการแต่งงานกับซูเปอร์โมเดลระดับตำนานอย่าง จีเซล บุนด์เชน มาก่อน