ปิดตำนาน! เรือโป๊ะหลุดสมอ ลอยชนสะพานเทพหัสดิน ตอม่อหักถล่มลงแม่น้ำบางปะกง
เรือโป๊ะบรรทุกสินค้าถูกกระแสน้ำพัดชนตอม่อสะพานเทพหัสดิน จ.ฉะเชิงเทรา จนหักถล่มลงน้ำ แพทุ่นลอยน้ำของเทศบาลเสียหาย เจ้าหน้าที่เร่งประเมินความเสียหาย
เมื่อเวลา 05.51 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เกิดเหตุเรือโป๊ะพุทธานุภาพบรรทุกสินค้าเต็มลำ หลุดจากจุดจอดและลอยตามกระแสน้ำในแม่น้ำบางปะกง ก่อนพุ่งชนตอม่อสะพานเทพหัสดิน บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนตอม่อหักถล่มลงแม่น้ำ นอกจากนี้ เรือยังเบียดแพทุ่นลอยน้ำของเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงจนได้รับความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ นายวันชัย อายุ 42 ปี รีบขับเรือโยงเข้าช่วยลากเรือโป๊ะออกจากตอม่อสะพาน แต่กระแสน้ำไหลแรงจนต้องประสานเรือโยงอีกลำที่จอดอยู่ใกล้เคียงมาช่วย ใช้เวลากว่า 10 นาที จึงสามารถลากเรือโป๊ะออกจากจุดเกิดเหตุไปยังจุดจอดเรือได้สำเร็จ
นางต้อย อายุ 65 ปี ผู้ดูแลเรือโป๊ะ เล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ได้นำเรือลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงมาจอดใกล้ท่าเรือคาซาว่า จากนั้นทอดสมอเรือและเข้านอนเพื่อรอให้น้ำลดลง โดยไม่ทราบว่าสมอหลุดจากการที่น้ำขึ้นแรง ทำให้เรือโป๊ะลอยไปตามกระแสน้ำจนชนสะพาน
ด้านนางสมจิตร พันธ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย เบื้องต้นพบว่าแพทุ่นลอยน้ำสำหรับจัดงานลอยกระทงได้รับความเสียหาย รวมถึงเรือไล่โลมาและเครื่องวัดระดับน้ำที่ติดตั้งอยู่บริเวณสะพาน ซึ่งจมลงแม่น้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
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