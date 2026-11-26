ตัดเกรดแข้งแมนยู บุกเจ๊า สปอร์ติ้ง 2-2 บรูโน่ซัดคู่ ลัมเมนส์พลาดสองจังหวะ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปเสมอ สปอร์ติ้ง ซีพี 2-2 ที่ลิสบอน ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบลีกเฟส คืนวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 บรูโน่ แฟร์นันด์ส ยิงคนเดียวสองลูกในเวลาสองนาที แต่ เซนเน่ ลัมเมนส์ นายทวารวัยหนุ่ม พลาดสองจังหวะจนทีมได้กลับบ้านแค่ 1 คะแนน
เกมที่สนามโชเซ่ อัลวาลาเด มีแฟนบอลเข้าชม 50,856 คน ผู้ตัดสินคือ ชีมอน มาร์ชิเนียก ชาวโปแลนด์ และจบลงด้วยบรรยากาศที่แฟนผีแดงคงนอนไม่หลับ เพราะทีมนำอยู่จนถึงสิบนาทีสุดท้าย
ตัวเลขทั้งเกมบอกว่าเจ้าถิ่นเหนือกว่า สปอร์ติ้งยิง 11 ครั้ง เข้ากรอบ 4 ครั้ง ค่าคาดหวังประตูหรือ xG อยู่ที่ 2.46 ส่วนแมนยูยิง 7 ครั้ง เข้ากรอบแค่ 2 ครั้ง ได้ xG 1.07 ที่น่าสนใจคือสองครั้งที่เข้ากรอบนั้นเป็นประตูทั้งคู่
สองจุดโทษในสี่นาที ครึ่งแรกจบแบบตามหลัง
ราวนาทีที่ 30 ลิซานโดร มาร์ติเนซ ซึ่งลงเล่นตำแหน่งแบ็กซ้าย ไปเกี่ยว เจนี่ คาตาโม่ ในเขตโทษแบบง่ายเกินไป ผู้ตัดสินชี้จุดโทษ หลุยส์ ซัวเรซ รับหน้าที่สังหาร แต่ ลัมเมนส์ อ่านทางถูกและพุ่งเซฟไว้ได้
ความดีใจอยู่ได้ไม่ถึงสองนาที เพราะนายทวารชาวเบลเยียมวิ่งออกจากเส้นไปปะทะ แม็กซี่ อาเราโฆ่ เต็มแรง กรรมการชี้จุดโทษให้อีกครั้ง คราวนี้ ซัวเรซ ไม่พลาด นาทีที่ 33 สปอร์ติ้งออกนำ 1-0
นาทีที่ 40 แมนยูเกือบได้ประตูตีเสมอ เมื่อ อมาด ดิอัลโล โหม่งลูกที่เด้งออกจากคานเข้าไป แต่ถูกริบ เพราะ ยูริ ตีเลอม็องส์ ถูกชี้ว่าทำฟาวล์ในจังหวะก่อนหน้า แถมยังโดนใบเหลืองใบแรกติดตัวมาด้วย
สองนาทีของบรูโน่ กลับมาจากตามหลังเป็นนำ
ครึ่งหลังเริ่มได้ไม่ถึงสองนาที มาร์ติเนซ ที่เพิ่งเป็นผู้ร้ายในครึ่งแรก กลายเป็นคนไปลากจุดโทษมาให้ หลังถูก เอดูอาร์โด้ กวาเรสม่า ทำฟาวล์ในกรอบ นาทีที่ 48 บรูโน่ แฟร์นันด์ส ซัดจุดโทษตีเสมอ 1-1
อีกสองนาทีถัดมา กัปตันทีมชาวโปรตุเกสเก็บบอลนอกกรอบแล้วยิงไกล บอลกระแทกพื้นเปลี่ยนทางผ่านมือ ไคเก้ เปไรร่า เข้าไป 2-1 เป็นการกลับมายิงใส่สโมสรเก่าที่ปั้นเขามากับมือ โดยมี อมาด ดิอัลโล เป็นคนจ่ายให้
จังหวะที่ใกล้เคียงอีกสองครั้งคือ ฟรีคิกนาทีที่ 54 ของ บรูโน่ ที่เฉียดเสาออกไป และคำขอจุดโทษของ โจชัว เซิร์คซี ในนาทีที่ 49 ซึ่งกรรมการโบกมือผ่าน
ลัมเมนส์พลาดซ้ำ VAR ริบประตู แล้วจบที่ใบแดง
นาทีที่ 80 อีวาน เฟรสเนด้า เปิดบอลเข้ามาหน้าประตู ลัมเมนส์ กระโดดรับแล้วหลุดมือตกถึงเท้า ซัวเรซ พอดี กองหน้าชาวโคลอมเบียซัดเข้าไปตีเสมอ 2-2 เป็นประตูที่สองของตัวเองในคืนนั้น
นาทีที่ 82 แมนยูคิดว่าได้ประตูชัยแล้ว จากลูกเตะมุมของ บรูโน่ ที่บอลเข้าตาข่าย แต่ VAR เรียกดูและสั่งยกเลิก เพราะ แพทริค ดอร์กู ไปปะทะกับ ไคเก้ เปไรร่า ผู้รักษาประตู
ความหงุดหงิดจบลงที่นาทีที่ 90+3 เมื่อ ตีเลอม็องส์ เข้าสกัด เซร์คี อัลติมิร่า ช้าไปก้าวเดียว รับใบเหลืองใบที่สองและใบแดงตามมา ปิดท้ายคืนที่น่าหงุดหงิดของแมนยู
ตัดเกรดตัวจริง 11 คน
คะแนนสองชุดข้างล่างมาจากคนละสำนัก ชุดแรกเป็นของ GOAL ที่ให้เต็ม 10 ส่วนอีกชุดเป็นของ FotMob ซึ่ง Sports Illustrated นำมาใช้ ตัวเลขจึงเทียบกันได้เฉพาะภายในคอลัมน์เดียวกัน
|ผู้เล่น
|GOAL (เต็ม 10)
|FotMob
|เซนเน่ ลัมเมนส์ (ผู้รักษาประตู)
|4
|6.7
|นุสซาอีร์ มาซราอุย
|7
|7.1
|เลนี่ โยโร่
|7
|7.4
|แฮร์รี่ แม็คไกวร์
|7
|7.5
|ลิซานโดร มาร์ติเนซ
|7
|7.5
|ยูริ ตีเลอม็องส์
|5
|6.4
|คอบบี้ ไมนู
|7
|7.2
|อมาด ดิอัลโล
|7
|8.0
|บรูโน่ แฟร์นันด์ส
|8
|8.9
|ไบรอัน เอ็มเบโม่
|6
|6.6
|โจชัว เซิร์คซี
|6
|6.3
จุดที่สองสำนักเห็นต่างกันแรงที่สุดคือ ลัมเมนส์ GOAL ให้แค่ 4 คะแนน มองว่าสองจังหวะพลาดของเขาคือทั้งหมดของผลการแข่งขัน ขณะที่ FotMob ให้ 6.7 เพราะระบบให้น้ำหนักกับการเซฟจุดโทษและงานอื่นที่เขาทำได้ครบ
ใครได้ ใครเสีย
บรูโน่ แฟร์นันด์ส คือคนที่ลากทีมกลับมาจริงๆ ครึ่งแรกเขาแทบไม่ได้ทำอะไร แต่ครึ่งหลังยิงสองลูกในสองนาที และเดินออกจากสนามท่ามกลางเสียงปรบมือของสนามที่เคยเป็นบ้านเก่า
อมาด ดิอัลโล เป็นตัวรุกที่อันตรายที่สุดของทีมตลอด 77 นาทีที่อยู่ในสนาม FotMob ให้ถึง 8.0 เขามีทั้งลูกโหม่งที่ถูกริบ ลูกยิงเฉียดเสา และแอสซิสต์ประตูที่สอง ก่อนจะถูกเปลี่ยนออกเพราะอาการบาดเจ็บ
ตีเลอม็องส์ เป็นคนที่คืนนี้ไม่เข้าข้างเลย ลูกฟาวล์ที่ทำให้ประตูของ อมาด ถูกริบ เป็นจังหวะที่สื่ออังกฤษหลายสำนักมองว่าเขาเล่นบอลได้ แล้วยังจบด้วยใบแดงในช่วงทดเวลา
แนวรับถือว่าทำงานได้ดีกว่าที่ตัวเลข xG บอก โยโร่ ไถ่โทษจากความผิดพลาดในเกมแดงเดือด แม็คไกวร์ ที่ถูกดึงกลับมาแทน มัทไธส์ เดอ ลิกต์ เล่นโดยไม่มีจังหวะพลาดที่เป็นเรื่อง ส่วน มาร์ติเนซ เปลี่ยนจากผู้ร้ายเป็นพระเอกภายในครึ่งเวลาเดียว
คนที่ตัวเลขออกมาน่าเป็นห่วงคือสองตัวรุกริมเส้นและกองหน้า เอ็มเบโม่ จบเกมด้วยการยิง 0 ครั้งและสร้างโอกาสให้เพื่อน 0 ครั้ง ส่วน เซิร์คซี ที่ได้ลงเพราะ มาเธอุส คุนญ่า ติดโทษแบน และ เบนยามิน เซสโก้ บาดเจ็บ ยิงไม่เข้ากรอบสักครั้ง
ตัวสำรองและกุนซือ
|ตัวสำรองและกุนซือ
|GOAL (เต็ม 10)
|FotMob
|แพทริค ดอร์กู (เปลี่ยนนาที 64)
|6
|6.3
|ดิโอโก้ ดาโล่ต์ (เปลี่ยนนาที 64)
|6
|6.2
|เชีย เลซี่ (เปลี่ยนนาที 77)
|5
|5.9
|เมสัน เมาท์ (เปลี่ยนนาที 90+2)
|ไม่ให้เกรด
|ไม่ให้เกรด
|อันเดรย์ ซานโตส (เปลี่ยนนาที 90+2)
|ไม่ให้เกรด
|ไม่ให้เกรด
|เมาริซิโอ โปเช็ตติโน (กุนซือ)
|6
|ไม่ให้เกรด
โปเช็ตติโน ได้ 6 คะแนนจาก GOAL ซึ่งถือว่าดีขึ้นชัดเจนจากเกมแรกที่แอนฟิลด์ การดึง แม็คไกวร์ มาซราอุย และ อมาด กลับมาเป็นตัวจริงได้ผล และทำให้เจ้าถิ่นสร้างค่า xG จากเกมเปิดได้แค่ 0.64 แต่บรรทัดสุดท้ายยังเป็นว่าเขายังไม่ชนะ
ตารางคะแนนและเกมต่อไป
ผลเสมอทำให้แมนยูมี 7 คะแนนจาก 5 นัด รั้งอันดับที่ 19 ของตารางลีกเฟส 36 ทีม กติกาคือ 8 อันดับแรกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายโดยตรง อันดับ 9 ถึง 24 ต้องไปเตะเพลย์ออฟ ส่วนอันดับ 25 ถึง 36 ตกรอบจากถ้วยยุโรปทันที
ลีกเฟสนัดต่อไปของปีศาจแดงคือวันที่ 8 ธันวาคม 2569 เปิดบ้านพบ อาร์เบ ไลป์ซิก ส่วนเกมที่รออยู่ก่อนหน้านั้นคือพรีเมียร์ลีก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เปิดบ้านพบ เบรนท์ฟอร์ด
สถิติสองข้อที่ยังตามหลอกหลอนอยู่คือ แมนยูชนะแค่ 1 นัดจาก 13 นัดหลังสุดในทุกรายการ และยังไม่ชนะเกมเยือนในแชมเปียนส์ลีกมา 5 ปี
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