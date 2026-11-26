‘แพรรี่’ เดือด พิธีกรงานลอยกระทง พูดแรง ‘กะเทยควาย’ ต้องมีมารยาท-ให้เกียรติคนอื่น
ดราม่าเดือด! แพรรี่ ไพรวัลย์ จวกพิธีกรงานลอยกระทง หลุดพูดแรง ‘กะเทยควาย’ ชี้ควรให้เกียรติคนอื่นและวุฒิภาวะการทำหน้าที่
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อินฟลูเอนเซอร์คนดัง โพสต์คลิปวิดีโองานวันลอยกระทงของเทศบาลจังหวัดหนึ่งลงโซเชียลมีเดีย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังพิธีกรในคลิปพูดถึงการจัดประกวดบนเวทีด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
พิธีกรในคลิปกล่าวถึงการจัดประกวดในปีนี้ว่า “เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลจัดประกวด พูดง่าย ๆ คือจัดประกวดกะเทย แต่กะเทยเดี๋ยวนี้มันมีหลายประเภทนะครับ กะเทยสวย กะเทยควาย กะเทยสันใหญ่ อะไรสารพัดนะครับ แต่เมื่อวานนี้เป็นประเภทสวยนะครับ”
งานนี้แพรรี่ไม่ทนออกมาสวนกลับเดือดทันทีว่า “พิธีกรก็มีหลายประเภทค่ะ อย่าให้พูด” พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “มันไม่ได้เกี่ยวกับการยอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับค่ะ แต่มันคือมารยาทในการให้เกียรติคนอื่น คือกาลเทศะ และวุฒิภาวะในการทำหน้าที่ ถ้าสมมติดิฉันจับไมค์บ้างแล้วพูดใส่ไมค์ว่าตาลุงคนนี้ปากหมาหน้าเหี้x แบบเนี่ย ท่ามกลางผู้คนเป็นร้อยเป็นพัน จะโอเคหรอคะ เป็นกะเทยต้องรักเกียรติในตัวเองค่ะ ไม่ใช่มองว่าการที่คนอื่นบูลลี่เป็นเรื่องปกติ”
หลังคลิปแพร่กระจายออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมองว่าการกระทำของพิธีกรไม่เหมาะสม เช่น
“ใช้คำพูดไม่ค่อยสุภาพ”
“บ่งบอกถึง ‘วุฒิภาวะ’ ของพิธีกรในการใช้คำ”
“การให้เกียรติซึ่งกันและกัน มันยากตรงไหนครับ ท่านพิธีกร”
“แบบปากไม่ดีไม่สร้างสรรค์จ้า คำพูดดี ๆ มีเป็นล้านคำน๊อ”
“ขออนุญาตขำค่ะ แล้วใครช่างเอาแกมาเป็นพิธีกร เต็มปากเต็มคำมาก”
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